Misiune de salvare de amploare în toiul nopții! Un spital mobil plus zeci de medici și pompieri au fost trimiși în ajutor după ce un autocar cu 44 de oameni s-a răsturnat pe o șosea, în apropiere de Bârlad. Echipele de intervenție au găsit doi oameni care și-au pierdut viața și zeci de pasageri în stare de șoc.

Autocarul plecase în cursă de aproape patru ore când s-a răsturnat într-un șanț de pe marginea drumului. Supraviețuitorii cred că bărbatul de la volan era obosit, dar șoferul de rezervă i-a luat apărarea.

"I-a ieșit o mașină în față și a derapat", a explicat un șofer de la fața locului.

Majoritatea pasagerilor dormeau când s-au trezit aruncați unii peste alții în autocarul care căzuse pe partea dreaptă.

"Am spart geamul din spate"

"Eu m-am trezit, am spart geamul din spate [...] E complicat pentru că șanțul e mare, adică dacă nu ar fi fost drumul așa de înalt, poate era mai lejer", a povestit un pasager.

Un bărbat în vârstă de 62 de ani, proiectat prin geam, a murit la scurt timp după accident, sub privirile fiicei și soției care îl însoțeau.

"Au fost 44 de victime, din care 2 erau conducători auto. Ajunși la fața locului, s-a declanșat planul roșu. În sprijin au venit și colegii de la ISU Galați", a spus Mihai Macsim (ISU Vaslui).

Pasagerii erau din Republica Moldova, plecaseră de la Chișinău și mergeau la Aeroportul Otopeni.

"15 persoane necesitau îngrijiri medicale, 13 au fost transportate la spitalul din Bârlad, una la spitalul din Tecuci, iar o persoană a refuzat internarea", a explicat prefectul Eduard Popica.

Pasagerii și-au continuat drumul după câteva ore cu un autocar care le-a fost trimis de la Chișinău.

