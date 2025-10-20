Primele măsuri la Tg. Jiu după ce un deținut-hacker a modificat pedepse și s-a lăudat că poate deschide celule

Mai mulți angajați ai Penitenciarului Târgu Jiu, inclusiv din conducere, sunt cercetați disciplinar și penal pentru nereguli interne și neglijență după breșa de securitate informatică prin care un deținut a accesat sistemele IT ale unității.

Comisiile de disciplină competente au fost sesizate pentru poliţiştii de penitenciare cu funcţii de conducere/execuţie în sarcina cărora au fost reţinute fapte care pot întruni elementele unor abateri disciplinare în cazul breşei de securitate de la Penitenciarul Târgu Jiu, potrivit Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP).

De asemenea, în sfera administrativă au fost dispuse măsuri care privesc elaborarea/aprobarea de acte normative interne, prin care să se stabilească drepturile pentru fiecare cont de utilizator al aplicaţiei informatice în cauză, precum şi procedura de alocare a rolurilor specifice către utilizatori, modalităţi de verificare şi control al acestei activităţi la nivelul unităţilor penitenciare, se arată într-un comunicat al ANP transmis luni.

"În data de 16 septembrie 2025, la Penitenciarul Târgu Jiu a fost semnalat un incident informatic, care a implicat o afectare temporară a confidențialității și integrității unor seturi de date din sistemul informatic al unității. Incidentul nu a reprezentat o spargere a bazelor de date, ci o disfuncționalitate care a necesitat intervenția promptă a direcțiilor de specialitate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

În urma verificărilor inițiale, au fost luate măsuri imediate pentru izolarea și remedierea situației, fiind sesizate și autoritățile competente. Verificările ample, efectuate de Direcția Inspecție Penitenciară din cadrul aparatului central, au relevat faptul că accesarea neautorizată, de către un deținut, a sistemelor informatice din cadrul sistemului penitenciar a fost posibilă din cauza unui cumul de factori, precum:

nerespectarea interdicțiilor privind securitatea contului pus la dispoziție de angajator, prin comunicarea credențialelor de conectare, de către un polițist de penitenciare;

atribuirea unor roluri ce nu au legătură cu atribuțiile de serviciu, pentru un anumit cont de utilizator, folosit de un polițist de penitenciare;

atribuirea nejustificată de drepturi pentru un anumit rol, posibilitatea de conectare folosind un cont de utilizator comun și amplasarea necorespunzătoare a stației, care reduce eficiența supravegherii deținuților;

manifestarea de neglijență și superficialitate în exercitarea atribuțiilor de serviciu de către personalul de execuție/conducere a sectorului operativ din cadrul Penitenciarului Târgu Jiu precum și superficialitatea manifestată de către coordonatorul compartimentului IT din cadrul aceleiași unități

tardivitatea raportării (întârzieri în notificarea structurilor superioare cu privire la incident, ceea ce a influențat timpul de reacție inițial).

Măsuri dispuse:

în sfera răspunderii disciplinare, măsuri de sesizare a comisiilor de disciplină competente pentru polițiștii de penitenciare cu funcții de conducere/execuție în sarcina cărora au fost reținute fapte care pot întruni elementele unor abateri disciplinare.

în sfera administrativă, măsuri care privesc elaborarea/aprobarea de acte normative interne, prin care să se stabilească drepturile pentru fiecare cont de utilizator al aplicației informatice în cauză, precum și procedura de alocare a rolurilor specifice către utilizatori, modalități de verificare și control al acestei activități la nivelul unităților penitenciare;

în sfera răspunderii penale, Nota de constatare și documentele care au stat la baza emiterii acesteia au fost înaintate Serviciului de Combatere a Criminalității organizate Gorj, unitate specializată care a fost informată cu privire la caz;

înlocuirea directorului unității și a directorului adjunct siguranța deținerii și regim penitenciar, pentru tardivitatea raportării.

Stadiul actual: Anchetele derulate de autoritățile competente sunt, în continuare, în desfășurare, iar ANP colaborează îndeaproape cu toate instituțiile implicate pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de incident. ANP reiterează angajamentul său pentru asigurarea securității datelor și a transparenței instituționale. Sistemul informatic al Penitenciarului Târgu Jiu funcționează în prezent în parametri normali, cu implementarea corecțiilor tehnice necesare pentru prevenirea unor incidente similare în viitor", a transmis ANP.

