Caz şocant în Galaţi! Un profesor a fost bătut de un elev chiar în curtea şcolii. Bărbatul a ajuns la spital după ce i-a atras atenţia adolescentului să nu mai fumeze. În loc să se conformeze, băiatul, aflat în ultimul an de liceu, l-a lovit cu pumnul în faţă. Acum are dosar penal şi riscă să fie exmatriculat.

Altercaţia de la liceul teoretic Mircea Eliade a avut loc în a doua pauză după ce profesorul de sport l-a atenţionat pe elev să nu mai fumeze. "Am ajuns în faţa lui, i-am cerut iar să arunce ţigara, el tot acealşi mod de abordare avea- cu ţigara în gură şi sufla fumul spre mine ostentativ. I-am dat peste mână, i-am dat ţigara jos. Imediat, în secunda umătoare, m-am trezit cu un pumn sub ureche, în zona maxilarului", a declarat profesorul agresat.

Ce spune mama elevului

În şcoală există paznic, dar acesta nu văzut agresiunea. Prima lovitură a elevului a avut loc într-un spațiu ferit din curtea școlii, un spațiu preferat de elevii care fumează în mod normal, pentru că nu pot fi văzuți de profesorii din cancelarie, după care agresiunea a continuat în drumul spre biroul directorului. "A începit să se agite, am vrut să îl apuc de mâini să nu mai dea. S-a zbătut, i-am scăpat mâna, moment în care mi-a dat cu pumnul iarăşi în arcada dreaptă, unde mi-a spart arcada. Contuzii partea stângă, la maxilar, traumatisme, arcadă dreaptă spartă, la stomatologie dinte spart", a declarat profesorul agresat.

"Nu este singurul care fumează, erau atâţia acolo. A fost agresat, pentru că profesorul s-a comportat golăneşte", a declarat Georgeta Brandrabur, mama elevului agresor. Directoarea liceului spune că e un elev care a mai creat probleme. "Elevul este clasa a 12-a, este la noi din clasa a 9-a. Noi cunoaştem acest elev. De-a lungul timpului noi am avut diverse interacţiuni cu el", a declarat Gabriela Mioara Baston, directoarea liceului "Mircea Eliade". Pentru gestul său ar putea fi acum exmatriculat.

În 5 ani au avut loc peste 50.000 de acte de violenţă în şcoli

"Măsurile se iau treptat. În primul și în primul rând este vorba de consilierea elevului, care va fi făcută de către psihologul școlar, apoi avertisiment, apoi însoțită de scăderea notei la portare și, cum spuneam, se poate ajunge până la la exmatriculare", a declarat Adrian Silvestru, ISJ Galaţi. Profesorul a depus plângere şi la poliţie. "Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și distrugere, urmând a fi stabilite circumstanțele exacte în care a avut loc evenimentul", a declarat Felicia Tudoran, IPJ Galaţi.

În 5 ani au avut loc peste 50.000 de acte de violenţă în şcoli, atât între elevi cât şi între adolescenţi şi profesori. Anul trecut, un elev din Târgu Mureş a fost scos cu cătuşele din sală după ce şi-a lovit diriginta iar în 2023, un băiat de 17 ani din Bucureşti şi-a înjunghiat profesoara de japoneză.

