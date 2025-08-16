Case pline de praf, pereţi crăpaţi şi mult zgomot. Asta au de îndurat zilnic cei 60 de localnici din satul Bumbești-Jiu, judeţul Gorj, din cauza exploatării celor 11 cariere de piatră şi nisip din zonă.

Oamenii protestează de câteva zile şi cer să fie luate măsuri urgente pentru a fi protejaţi de poluarea provocată de camioanele care trec prin faţa caselor lor. Autorităţile caută acum soluţii.

E nevoie de un nou traseu pentru utilajele de mare tonaj, dar asta durează. Reprezentanții Gărzii de Mediu au dat şi ei asigurări că vor încerca să găsească o soluție.

