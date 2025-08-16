Antena Meniu Search
Video Proteste la Bumbești-Jiu: Localnicii se plâng de poluarea provocată de camioanele carierelor din zonă

Case pline de praf, pereţi crăpaţi şi mult zgomot. Asta au de îndurat zilnic cei 60 de localnici din satul Bumbești-Jiu, judeţul Gorj, din cauza exploatării celor 11 cariere de piatră şi nisip din zonă.

16.08.2025

Oamenii protestează de câteva zile şi cer să fie luate măsuri urgente pentru a fi protejaţi de poluarea provocată de camioanele care trec prin faţa caselor lor. Autorităţile caută acum soluţii. 

E nevoie de un nou traseu pentru utilajele de mare tonaj, dar asta durează. Reprezentanții Gărzii de Mediu au dat şi ei asigurări că vor încerca să găsească o soluție.

