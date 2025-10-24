Povestea celor doi tineri iubiţi, găsiţi împuşcaţi în maşină, într-o pădure din Harghita, a luat o turnură greu de înţeles. Surse din anchetă spun că nu e exclus ca fata să-şi fi ucis iubitul, apoi să-şi fi luat viaţa cu o armă folosită pentru sacrificarea animalelor în abatoare. Şi totuşi, nimeni... nici familia, nici anchetatorii, nu-şi pot imagina ce motiv ar fi stat în spatele gestului şocant. Tony şi Bianca erau de nedespărţit, ba chiar plănuiau să se mute împreună în Olanda, pentru un trai mai bun. Fata ar fi abandonat şcoala pentru a fi alături de el şi s-ar fi răzvrătit împotriva familiei ei, care nu era de acord. Exact din acest motiv au şi plecat de acasă, duminică. Pe drum, ceva s-a întâmplat. Medicii legişti au stabilit că cei doi au murit la mai puţin de 24 de ore de la dispariţie. Bianca urma să împlinească mâine 20 de ani. Familia se pregătea de aniversare astăzi, părinţii au ridicat trupurile de la IML.

Crimă pasională, dublă sinucidere sau un asasinat pus la cale de altcineva. Anchetatorii au luat în calcul toate variantele după ce i-au găsit pe Tony şi pe Bianka morţi, în maşină. Amândoi erau împuşcaţi cu un asomator, dispozitiv folosit de obicei în abatoare, dar care se poate cumpăra foarte uşor de pe internet. Necropsia celor doi iubiţi a arătat că ambii au murit luni, pe 20 octombrie, la nici o zi de când au plecat de acasă, din Bacău.

"Maşina era cu faţa către pădure, pe scaunele din faţă stăteau ambele (persoane-n.r.), fata era cu capul căzută pe geam, iar băiatul la volan. Pe una dintre victime s-au văzut urme de sânge", a declarat un martor.

Răsturnare de situaţie în cazul tinerilor morţi în Harghita

Fata în vârstă de 19 ani avea în zona pieptului o rană produsă cu un dinspozitiv ce putea fi folosit în mod obişnuit pentru asomarea animalelor. Anchetatorii au stabilit în urma ultimilor cercetări că în cazul fetei există suspiciunea unei autovătămări.

Prin urmare, spun surse din anchetă, este posibil ca fata să-şi fi împuşcat iubitul, apoi şi-a pus capăt zilelor. Iniţial, anchetatorii au bănuit că el a omorât-o pe ea.

"Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanțelor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie, raportat la infracțiunea de omor", a declarat Maria Plumbu, purtator de cuvint IPJ HR.

Arma crimei a fost într-adevăr asomatorul, iar cel care l-a acţionat a dat dovadă de determinare, pentru că asomatorul trebuie încărcat după fiecare foc, iar asta necesită timp. Şi în plus, unealta nu poate fi declanşată decât dacă este lipită cu o anumită presiune de ţesut. Totuşi, autorul omorului şi-a dus intenţia până la capăt.​

Familia şi prietenii tinerilor găsiţi morţi în maşină sunt încă în şoc. Nimeni nu ar fi observat probleme sau neînţelegeri între cei doi. De curând se distraseră toată noaptea la nunta fratelui tânărului. Trupurile celor doi au fost ridicate azi de la IML.

"Băiatul era bine, era calm, ajuta pe toată lumea. Depresie, nu. Ei se înţelegeau bine", spune mătuşa băiatului mort.

"Au fost vecini buni. Băiatul acum a venit aici. A fost băiat bun". "Foarte cuminte", spun vecinii.

Fugiseră de acasă

Cei doi tineri fugiseră de la părinţi, din zona Ghimeş, judeţul Bacău, şi erau căutaţi încă de duminică.

Surse Observator susţin că erau împreună de un an şi plănuiau să se mute în Olanda. Fata chiar abandonase şcoala, în ciuda faptului că părinţii ei se opuneau deciziei de a pleca în străinătate.

Poliţiştii cercetează acum şi locuinţele celor doi tineri, în căutarea unui eventual bilet de adio care ar lămuri misterul morţii lor. Conform familiei, fata va fi înmormântată lângă tatăl ei, care a murit în 2020.

