Anchetă complicată. Doi tineri îndrăgostiţi au fost găsiţi împuşcaţi într-o maşină, într-o pădure din Harghita. Lângă ei era un pistol folosit la uciderea animalelor. Fata de 19 ani şi băiatul de 20 erau daţi dispăruţi de duminică. Poliţiştii încă nu ştiu ce s-a întâmplat, dacă a fost vorba despre crimă sau dublă sinucidere.

Tony şi Bianka au fost găsiţi fără suflare în maşina băiatului, pe un drum forestier din apropierea Lacului Frumoasa, de lângă Miercurea Ciuc. Amândoi fugiseră de la părinţi şi au fost descoperiţi la 40 de kilometri de casă. Un martor care a trimis imagini pe Fii Observator a povestit momentele de groază.

"Maşina era cu faţa către pădure, pe scaunele din faţă stăteau ambele (persoane-n.r.), fata era cu capul căzută pe geam, iar băiatul la volan. Pe una dintre victime s-au văzut urme de sânge, acum dacă sunt de violenţă sau nu... nu ştiu eu să vă spun", spune un martor.

Urmau să se mute în Olanda

Articolul continuă după reclamă

"S-a dus la faţa locul un echipaj cu medic şi s-au constatat doi tineri, plăgi împuşcate. O victimă în cap şi o altă victimă în piept. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei", a declarat Peter Blanka, director medical SAJ HR.

Surse Observator susţin că tinerii erau împreună de un an şi plănuiau să se mute în Olanda, în ciuda faptului că părinţii fetei se opuneau relaţiei.

Cei care i-au găsit au fost membri ai familiei, pentru că cei doi tineri erau căutaţi încă de duminică. De atunci dispăruseră din zona Ghimeş, din judeţul Bacău.

"Nu știu cu ce au fost împușcați, am auzit că a fost un fel de pușcă, dar nu știu. Eu doar am văzut că urcau Poliția și Ambulanța și azi noapte, la 23:30, au adus jos mașina", a declarat alt martor.

Criminaliştii au cercetat zona ore în şir pentru a afla dacă investighează o crimă sau o dublă sinucidere. Maşina tinerilor nu era încuiată şi nu existau urme de forţare.

"În autoturism a fost identificat un dispozitiv de asomare care nu se supune autorizării sau notificării", a declarat Maria Plumbu, purtător de cuvânt IPJ Harghita.

Familia şi prietenii tinerilor găsiţi morţi în maşină nu înţeleg ce s-a întâmplat. Tony şi Bianka nu dădeau semne că sunt în preajma unui gest fatal. De curând se distraseră toată noaptea la nunta fratelui tânărului.

"Băiatul era bine, era calm, ajuta pe toată lumea. Depresie, nu. Ei se înţelegeau bine", a declarat mătuşa băiatului mort.

Poliţiştii vor cerceta şi casele cuplului, în căutarea unui eventual bilet de adio care ar lămuri misterul morţii lor.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰