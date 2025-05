"De la o bicicletă. Răzvan a început. I-a tras cu pumnul în zona feţei, aici. I-a spus înainte că: Ai să vezi tu cine-s eu!", povesteşte un martor. "După ce am aflat că a intrat în moarte cerebrală am avut un mic şoc. Am fost la el să-l văd şi când am fost să-l văd era rece... Nu mi-a venit să cred că cel de pe pat este el", spune sora victimei.

Ucis de propriul prieten

O ceartă ca între copii şi o lovitură fatală i-au adus sfârşitul lui Sebastian, un adolescent de 15 ani din judeţul Iaşi. Disputa celor doi prieteni a început pe un grup online. Agresorul de 17 ani ar fi glumit pe seama faptului că victima a primit nişte haine şi o bicicletă de pomană.

Vezi și

"De la o bicicletă. Manole a primit-o de la nişte pocăiţi şi Răzvan a făcut mişto de chestia asta. Manole s-a supărat şi şi-au adresat vorbe nasoale unul altuia", spune un mator. "l-a râs că a fost mai sărac şi băiatul i-a spus că de ce tot râde atât, dacă tu ai nu trebuie să te râzi de alţii", mărturiseşte mama victimei.

Cearta a continuat la barul din localitate, unde tânărul de 17 ani l-ar fi lovit mult prea tare pe prietenul lui. "Cam aici, da. Aici au fixat domnii de la poliţie", arată proprietarul magazinului. "Era el acolo, mi se părea aşa... Galben la faţă. A plecat pe picioarele lui, am înţeles", povesteşte proprietara magazinului.

"N-am văzut să-l lovească cu capul de perete, să cadă pe jos, nimic. După s-a dus repede după bancă Răzvan, i-a mai dat câţiva pumni şi i-am spus să înceteze că nu-i bine şi s-a ridicat şi l-a mai lovit din nou", spune un martor.

I s-a făcut rău acasă

Ajuns acasă, adolescentul bătut a început să se simtă rău. A leşinat, iar părinţii au chemat de urgenţă Salvarea.

"I-am dat întâi tratament, apoi a venit pe pat şi a început să fie... Să vrea să se ridice de pe pat şi atunci l-am întrebat ce are de e aşa în halul ăsta şi atunci şi-a pierdut conştienţa. Eu tot strigam la el să-mi spună ceva, a început să facă crize", spune mama victimei.

"Când am ajuns la locul solicitării, colegii mei erau acolo, inclusiv băiatul, cu o vârstă de aproximativ 15 ani, găsit în comă, o comă profundă gradul IV. Cu parametri optimi l-am transferat la Spitalul de Copii "Sfânta Maria"", a declarat Monica Luchian, medic SAJ Iaşi.

De la spitalul de pediatrie a fost transferat aici la spitalul de neurochirugie din Iaşi. Era în comă profundă, iar într-o încercare disperată e medicilor de a-i salva viaţa i-au făcut o intervenție chirurgicală de urgenţă pentru a-i scădea presiunea din cutia craniană. Din păcate, totul a fost în zadar, iar trei zile mai târziu, medicii au anunţat familia că băiatul a intrat în moarte cerebrală şi nu mai poate fi salvat.

Acum poate salva alte vieţi

A salvat el însă alte vieţi după ce familia a dorit să-i doneze organele. "Ştim că şi el ar fi vrut să ajute lumea şi să fie bine. Am făcut ce-am considerat că e bine, pentru că prin copii, prin persoanele care poartă organele şi vor primi organele fratelui meu va trăi şi el şi pe noi ne încălzeşte lucrul ăsta", spune sora victimei.

"S-au prelevat cordul, ficatul, rinichii şi corneea. Cordul a fost transportat la Târgu Mureş cu un avion SMURD şi a fost transplantat unei paciente, tot copil, de 14 ani. Ficatul a ajuns la un pacient de 40 de ani din Iaşi şi cele două transplanturi renale sunt în prezent în desfăşurare şi cele două transplanturi de cornee, la fel", a declarat Raluca Neagu, coordonator Centru Transplant Iași.

Cei doi băieţi erau prieteni de mici şi amândoi lucrau la biserica din comuna Golăieşti. Agresorul era mâna dreaptă a preotului şi elev la Teologie, iar Sebastian - vânzător de lumânări. "A vrut să se facă preot... Vă daţi seama că maică-sa e distrusă. Băiatul e cuminte, are fată cuminte, mai are una micuţă", povesteşte mătuşa agresorului.

"S-a dispus schimbarea încadrării juridice sub aspectul comiterii infracţiunii de tentativă la omor", a declarat Ştefan Fânariu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași. Agresorul de 17 ani este cercetat în libertate, sub control judiciar.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este o măsură bună decizia CCR privind secretizarea declaraţiilor de avere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰