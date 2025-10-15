Doar două săptămâni ne mai despart de Halloween, sărbătoare care a devenit tot mai îndrăgită şi în ţara noastră. Iar în locurile unde această sărbătoare a devenit o tradiţie, pregătirile sunt în toi în cea mai căutată locaţie, Castelul Bran. Se montează decoruri, se pun la punct petreceri, tururi speciale sau chiar programe de animație, totul pentru ca vacanţa de Halloween să fie una memorabilă, atât pentru cei mari, cât şi pentru cei mici.

La Castelul Bran, pregătirile de sărbătoare merg strună: dovlecii sculptați sunt deja pregătiţi, detaliile petrecerilor sunt puse la punct, iar pe lac se montează deja recuzita. Din punct de vedere tehnic vorbim despre nişte bârne din lemn, vopsite în roşu care au la capăt câte o talpă beton vibropresat. Sau, pe scurt, țepe.

Monştri, vrăjitoare sau fantome, în weekendul de Halloween castelul Bran va fi casă pentru toate. "Dracula, cred că asta spune tot, e de ajuns. Structura, arhitectura, castelul cred că poate fi înfricoşător. Cred că este un loc bun. Este frumos şi poţi culege frunze, cum am făcut noi. Şi aveţi un castel frumos. (...) Are atmosfera ideală, mai ales în această perioadă a anului are acest scenariu de toamnă. E perfect pentru Halloween", spun turiştii.

Şi ce e o sărbătoare fără o petrecere? "În afară de turul special, party-ul deja legendar, cortul montat în parcul regal, unde peste 1000 de oameni vor petrece nopatea de Halloween, DJ, muzică electronică şi bar", a declarat Alexandru Prișcu, reprezentant Castelul Bran.

Nici cei mici nu au fost uitaţi, la Râșnov, copiii se pot bucura de atmosfera festivă printre dinozauri. "Vom adăuga un nou atelier de toamnă în care copiii vor decora figurine specifice pentru toamnă şi Halloween", a transmis Raluca Râșnovean, reprezentantă administrație parc. Parcul de la Râșnov este amenajat pe patru hectare și are 120 de reproduceri de dinozauri. Accesul costă 43 de lei, pentru copii și 57 de lei, pentru adulți.

