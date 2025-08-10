Video Record naţional. Spectacol inedit cu peste 400 de drone pe cerul de deasupra Ploieştiului
Peste 400 de drone au luminat sâmbătă seara centrul Ploieştiului, în cel mai mare show de acest fel din România. Oamenii s-au strâns în fața Palatului Culturii ca să admire spectacolul inedit. Ba mai mult, vorbim și despre un nou record național.
Cele câteva sute de drone au spus, practic, o poveste pe cerul Ploieştiului. În aer, formele se schimbau rapid – clădiri emblematice, simboluri locale şi mesaje luminoase – toate perfect coordonate pe muzică, într-o atmosferă de sărbătoare.
"Foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult și sper să se repete să fie cât mai multe", a spus un spectator.
Evenimentul care marchează un nou record naţional a fost pus în scenă cu tehnologie de ultimă generaţie: fiecare dronă a fost programată individual prin GPS astfel încât spectacolul să iasă perfect.
"Super tare, o nouă tehnologie, o nouă inovație, un spectacol foarte frumos. De când am auzit de aceste spectacole, mi s-a părut foarte interesant, mai ales ideea de a înlocui artificiile de Revelion, de exemplu, cu astfel de spectacole mi se pare o idee extraordinară", a spus încântat un participant.
Participarea la eveniment a fost gratuită, iar finalul show-ului a fost marcat de aplauze.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰