Peste 400 de drone au luminat sâmbătă seara centrul Ploieştiului, în cel mai mare show de acest fel din România. Oamenii s-au strâns în fața Palatului Culturii ca să admire spectacolul inedit. Ba mai mult, vorbim și despre un nou record național.

10.08.2025

Cele câteva sute de drone au spus, practic, o poveste pe cerul Ploieştiului. În aer, formele se schimbau rapid – clădiri emblematice, simboluri locale şi mesaje luminoase – toate perfect coordonate pe muzică, într-o atmosferă de sărbătoare.

"Foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult și sper să se repete să fie cât mai multe", a spus un spectator.

Evenimentul care marchează un nou record naţional a fost pus în scenă cu tehnologie de ultimă generaţie: fiecare dronă a fost programată individual prin GPS astfel încât spectacolul să iasă perfect.

"Super tare, o nouă tehnologie, o nouă inovație, un spectacol foarte frumos. De când am auzit de aceste spectacole, mi s-a părut foarte interesant, mai ales ideea de a înlocui artificiile de Revelion, de exemplu, cu astfel de spectacole mi se pare o idee extraordinară", a spus încântat un participant.

Participarea la eveniment a fost gratuită, iar finalul show-ului a fost marcat de aplauze.

