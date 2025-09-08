Video Cum a arătat prima zi de școală în orașele din țară. Elevii, dezamăgiți de austeritate și proteste
Când ne gândim la prima zi de școală ne gândim, de fapt, la emoția noului început sau a revederii, la bucurie, copilărie, dar și la aglomerație. Peste tot în țară străzile și marile bulevarde s-au umplut de mașini, iar impactul este unul considerabil acum, în primele zile după vacanță. Aglomerație a fost și la florării, unde părinții s-au înghesuit să aleagă buchetul perfect pentru doamna învățătoare.
În curtea unei şcoli din Braşov începutul de an şcolar a fost marcat de tradiţionalul careu al claselor. Chiar dacă situația în educație este nesigură, părinții și profesorii spun că vor face eforturi ca cei mici să nu resimtă tensiunile.
Reporter: Credeți că îi vor afecta aceste incertitudini din educație?
Mamă: "Și pe ei și pe noi ca părinți, dar oricum orice schimbare va trebui să o acceptăm pentru că noi nu putem să facem nimic."
"Să aibă succes, să fie sănătoși, să obțină rezultate foarte bune pe măsura muncii lor", a spus Radu Chivărean, director Colegiul "Johannes Honterus".
Şi în majoritatea şcolilor din Suceava deschiderea anului şcolar a fost festivă. "Le-am pregătit manualele pe masă, le-am pregătit instrumentul special al școlarului, un pix colorat pentru că trebuie să colorăm împreună acest an școlar, ceva dulce, un orar" a spus Marinela Andrașcu, învățătoare.
Sunt şi elevi care resimt din plin măsurile de austeritate luate în educaţie. În acest colegiu din Cluj-Napoca olimpicii spun că şi-ar fi dorit ca profesorii să le apere dreptul la bursele de merit. Bogdan a făcut parte din lotul României care a câștigat aurul la olimpiada mondială de astronomie și astrofizică din Mumbai, iar tăierea burselor de merit l-a afectat.
"Am înțeles că sunt tăieri bazate pe niciun studiu și pe studii care au fost foarte puternic cenzurate de către domnul ministru. Sunt sincer dezamăgit de conducerea școlii noastre că nu a participat la aceste proteste, dar eu cu siguranță voi fi prezent la protestele 11 septembrie", a spus Bogdan Rusea, elev.
"M-ar fi ajutat cu puțină motivație, să continui să învăț, sunt sigur că există foarte mulți copii care sunt motivați să învețe în acest mod", a spus Matei Costea, elev.
Redeschiderea şcolilor s-a simţit din plin în trafic. "Ora de vârf s-a mutat cu o oră mai devreme, acum între 8 și 9, când încep cursurile în majoritatea școlilor din oraș. Aici în Mănăștiur, cel mai mare cartier din Cluj, mai mult se stă decât se înaintează și cine nu s-a trezit devreme riscă să nu ajungă la timp la școală", a transmis Alex Prunean, reporter Observator.
Bară la bară s-a circulat în această dimineață și în Timișoara. "8 și 49 de minute. Intersecția aceasta este complet blocată, nu de alta dar suntem lângă o unitate de învățământ. Elevii trebuie să fie în clase la ora 9", a transmis Iulia Pop, reporter Observator.
Reporter: Greu să vă găsiți parcare?
Femeie: "Foarte greu în zonă... Că e prima zi și că e traficul foarte aglomerat, străzile în reparație. Noi am mers și la grădiniță și am făcut aproape o oră."
Floriştii spun că pentru buchetul din prima zi de şcoală, părinții au plătit în medie între 30 și 100 de lei.
