Când ne gândim la prima zi de școală ne gândim, de fapt, la emoția noului început sau a revederii, la bucurie, copilărie, dar și la aglomerație. Peste tot în țară străzile și marile bulevarde s-au umplut de mașini, iar impactul este unul considerabil acum, în primele zile după vacanță. Aglomerație a fost și la florării, unde părinții s-au înghesuit să aleagă buchetul perfect pentru doamna învățătoare.

În curtea unei şcoli din Braşov începutul de an şcolar a fost marcat de tradiţionalul careu al claselor. Chiar dacă situația în educație este nesigură, părinții și profesorii spun că vor face eforturi ca cei mici să nu resimtă tensiunile.

Reporter: Credeți că îi vor afecta aceste incertitudini din educație?

Mamă: "Și pe ei și pe noi ca părinți, dar oricum orice schimbare va trebui să o acceptăm pentru că noi nu putem să facem nimic."

Articolul continuă după reclamă

"Să aibă succes, să fie sănătoși, să obțină rezultate foarte bune pe măsura muncii lor", a spus Radu Chivărean, director Colegiul "Johannes Honterus".

Şi în majoritatea şcolilor din Suceava deschiderea anului şcolar a fost festivă. "Le-am pregătit manualele pe masă, le-am pregătit instrumentul special al școlarului, un pix colorat pentru că trebuie să colorăm împreună acest an școlar, ceva dulce, un orar" a spus Marinela Andrașcu, învățătoare.

Sunt şi elevi care resimt din plin măsurile de austeritate luate în educaţie. În acest colegiu din Cluj-Napoca olimpicii spun că şi-ar fi dorit ca profesorii să le apere dreptul la bursele de merit. Bogdan a făcut parte din lotul României care a câștigat aurul la olimpiada mondială de astronomie și astrofizică din Mumbai, iar tăierea burselor de merit l-a afectat.

"Am înțeles că sunt tăieri bazate pe niciun studiu și pe studii care au fost foarte puternic cenzurate de către domnul ministru. Sunt sincer dezamăgit de conducerea școlii noastre că nu a participat la aceste proteste, dar eu cu siguranță voi fi prezent la protestele 11 septembrie", a spus Bogdan Rusea, elev.

"M-ar fi ajutat cu puțină motivație, să continui să învăț, sunt sigur că există foarte mulți copii care sunt motivați să învețe în acest mod", a spus Matei Costea, elev.

Redeschiderea şcolilor s-a simţit din plin în trafic. "Ora de vârf s-a mutat cu o oră mai devreme, acum între 8 și 9, când încep cursurile în majoritatea școlilor din oraș. Aici în Mănăștiur, cel mai mare cartier din Cluj, mai mult se stă decât se înaintează și cine nu s-a trezit devreme riscă să nu ajungă la timp la școală", a transmis Alex Prunean, reporter Observator.

Bară la bară s-a circulat în această dimineață și în Timișoara. "8 și 49 de minute. Intersecția aceasta este complet blocată, nu de alta dar suntem lângă o unitate de învățământ. Elevii trebuie să fie în clase la ora 9", a transmis Iulia Pop, reporter Observator.

Reporter: Greu să vă găsiți parcare?

Femeie: "Foarte greu în zonă... Că e prima zi și că e traficul foarte aglomerat, străzile în reparație. Noi am mers și la grădiniță și am făcut aproape o oră."

Floriştii spun că pentru buchetul din prima zi de şcoală, părinții au plătit în medie între 30 și 100 de lei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Susţineţi protestul profesorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰