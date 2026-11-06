Una dintre cele mai neobișnuite proprietăți de vacanță din lume, o construcție futuristă placată cu aluminiu, care pare desprinsă dintr-un film SF, a fost scoasă la vânzare în Scoția pentru 650.000 de lire sterline, scrie Daily Mail .

O proprietate Airbnb care arată ca o navă spațială a fost scoasă la vânzare. Cât costă AirShip 002 - Sursa: Profimedia

Cunoscută sub numele de AirShip 002, proprietatea cu aspect de navă spațială nu se află pe o planetă îndepărtată, ci pe izolata peninsulă Morvern din Scoția, unde a devenit o destinație extrem de apreciată pe Airbnb, atrăgând turiști din întreaga lume.

Cu exteriorul său argintiu strălucitor, hublourile distinctive și ferestrele uriașe, supranumite "aripi de libelulă", care oferă priveliști spectaculoase asupra strâmtorii Sound of Mull, această proprietate este departe de a fi o simplă casă de vacanță.

Proprietatea, scoasă la vânzare în Scoția pentru 650.000 de lire sterline

Accesul în interior oferă senzația unei adevărate îmbarcări într-o navă spațială. O scară conduce către ușa de la intrare, iar întreaga structură este ridicată deasupra solului pe două seturi de picioare metalice.

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AirShip 002 a fost proiectată de arhitectul Roderick James și designerul de interior Amanda Markham, ca un experiment arhitectural bazat pe utilizarea aluminiului în construcții compacte.

Interiorul cu aspect futurist îmbină aluminiul cu lemnul și include un pat dublu, o chicinetă, o zonă de relaxare, o baie cu duș și o sobă pe lemne.

Proprietatea se bucură de o reputație excelentă în rândul turiștilor, având o evaluare medie de 4,94 din 5 stele, pe baza a peste 500 de recenzii Airbnb. De asemenea, se află în topul primelor 10% dintre proprietățile de pe platformă.

Un întreg complex de proprietăți neobișnuite

AirShip 002 este vândută ca parte a portofoliului Druim Na Cracaig, situat în apropierea localității Drimnin, din zona Oban.

Pachetul include încă două unități de cazare cu design neconvențional - The PilotHouse și The Captain's Cabin -precum și o locuință cu două dormitoare, destinată proprietarilor sau personalului de administrare, cunoscută sub numele de The Old Chapel.

Toate cele patru proprietăți sunt amplasate pe un teren înalt, cu o suprafață de peste patru acri, oferind priveliști impresionante către Tobermory, peninsula Ardnamurchan și munții din împrejurimi.

La nivelul inferior se află un dormitor, un birou și o baie cu duș, în timp ce balconul exterior oferă o perspectivă spectaculoasă către Tobermory.

La rândul său, The Captain's Cabin este inspirată de viața pe mare. Aceasta dispune de un salon, o bucătărie de tip galley, un dormitor dublu și o terasă privată amenajată pe acoperiș, asemenea punții unei ambarcațiuni.

Dincolo de designul său nautic, proprietatea beneficiază de dotări moderne, precum încălzire prin pardoseală, geamuri cu trei foi de sticlă și energie electrică din surse regenerabile.

Pentru cei care preferă o locuință mai convențională, The Old Chapel oferă două dormitoare, bucătărie, living și o verandă închisă.

În pachetul de vânzare sunt incluse și locuri de parcare, ateliere, spații de depozitare, precum și afacerea de închiriere turistică deja funcțională.

Prețul solicitat pentru întregul portofoliu a fost redus cu 100.000 de lire sterline, după ce proprietățile au fost scoase inițial pe piață la un preț de peste 750.000 de lire sterline.

Potrivit agenției imobiliare Savills, care se ocupă de vânzare, afacerea a înregistrat o cifră de afaceri anuală constantă, de aproximativ 100.000 de lire sterline, în fiecare dintre ultimii patru ani.

Cabanele cu arhitectură neobișnuită au atras vizitatori din numeroase țări și au fost prezentate în emisiuni televizate precum "Scotland's Greatest Escape" și "Alan Cumming's Paradise Homes".

Iona Conn, reprezentanta agenției care intermediază vânzarea, a declarat: "Puține afaceri din domeniul ospitalității reușesc să îmbine o arhitectură atât de creativă, un succes comercial demonstrat și un cadru natural cu adevărat captivant. AirShip 002, The PilotHouse și The Captain's Cabin au devenit destinații în sine, atrăgând vizitatori din întreaga lume dornici să descopere acest colț remarcabil al coastei de vest a Scoției."