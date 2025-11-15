Au fost clipe de panică, aseară, la un restaurant din judeţul Constanţa. Hota bucătăriei a luat foc şi în doar câteva clipe fumul gros a invadat întreg localul. Zeci de persoane s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor de pompieri.

Incendiul a avut loc aseară în jurul orei 20:00 la un restaurant din Constanța. 40 de oameni se aflau în interiorul localului în momentul în care a început să iasă fum din bucătărie, 25 de bărbați și 15 femei. Oamenii au ieșit afară de frică, iar proprietarii au sunat imediat la 112.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri, dar și mai multe ambulanțe. Militarii au intrat și au reușit să localizeze și să stingă incendiul. Au ars tubulatura, dar și hota din interiorul bucătăriei.

Medicii i-au evaluat pe cei care se aflau în interiorul localului și ulterior au ieșit afară de frică. Din fericire nu au fost înregistrate victime. Câteva persoane au suferit atac de panică.

