Este o duminică plină pentru bucureşteni, dar şi plină de restricţii în trafic. Azi, trei evenimente de amploare care au loc simultan în Capitală, printre care meciul de fotbal din preliminariile Cupei Mondiale 2026, România-Austria, vor bloca oraşul, cel puţin în anumite zone.

Capitala va fi blocată de trei mari evenimente, care se desfăşoară simultan. Spotlight, Maratonul Internaţional Bucureşti şi meciul România – Austria.

Până la ora 16:00, mii de alergători iau startul la Maratonul Internaţional Bucureşti. Traseul include bulevardele Libertăţii, Uniiri, I.C. Brătianu, Kiseleff, Calea Victoriei şi zonele din jurul Pieţei Victoriei dar şi Arcul de Triumf.

Calea Victoriei rămâne închisă şi astăzi pentru festivalul Spotlight, traficul auto este restricţionat între Bulevardul Dacia şi Piaţa Naţiunilor Unite, iar traversarea se face doar prin câteva puncte. Va fi ultima zi din an în care Calea Victoriei va mai fi pietonală.

De asemenea, astăzi se joacă şi meciul România – Austria, pe Arena Naţională. Accesul auto va fi restricţionat începând cu ora 17:00 pe strada Maior Coravu, Pierre de Coubertin şi Toni Bulandra, iar parcările din zonă sunt deja închise. Autorităţile promit măsuri pentru fluidizarea traficului, dar se anunţă o zi extrem de aglomerată în Capitală.

