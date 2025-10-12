Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Restricţii de trafic în Capitală duminică. Trei evenimente de amploare afectează circulaţia

Este o duminică plină pentru bucureşteni, dar şi plină de restricţii în trafic. Azi, trei evenimente de amploare care au loc simultan în Capitală, printre care meciul de fotbal din preliminariile Cupei Mondiale 2026, România-Austria, vor bloca oraşul, cel puţin în anumite zone.

de Redactia Observator

la 12.10.2025 , 08:41

Capitala va fi blocată de trei mari evenimente, care se desfăşoară simultan. Spotlight, Maratonul Internaţional Bucureşti şi meciul România – Austria.

Până la ora 16:00, mii de alergători iau startul la Maratonul Internaţional Bucureşti. Traseul include bulevardele Libertăţii, Uniiri, I.C. Brătianu, Kiseleff, Calea Victoriei şi zonele din jurul Pieţei Victoriei dar şi Arcul de Triumf.

Calea Victoriei rămâne închisă şi astăzi pentru festivalul Spotlight, traficul auto este restricţionat între Bulevardul Dacia şi Piaţa Naţiunilor Unite, iar traversarea se face doar prin câteva puncte. Va fi ultima zi din an în care Calea Victoriei va mai fi pietonală.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, astăzi se joacă şi meciul România – Austria, pe Arena Naţională. Accesul auto va fi restricţionat începând cu ora 17:00 pe strada Maior Coravu, Pierre de Coubertin şi Toni Bulandra, iar parcările din zonă sunt deja închise. Autorităţile promit măsuri pentru fluidizarea traficului, dar se anunţă o zi extrem de aglomerată în Capitală.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

restrictii trafic trafic capitala restrictii trafic capitala restrictii 12 octombrie trafic 12 octombrie
Înapoi la Homepage
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Laurențiu Reghecampf și clipele de groază în Sudan. Peste 60 de persoane, printre care 14 copii și 15 femei, ucise cu sânge rece în țara unde antrenează tehnicianul român
Laurențiu Reghecampf și clipele de groază în Sudan. Peste 60 de persoane, printre care 14 copii și 15 femei, ucise cu sânge rece în țara unde antrenează tehnicianul român
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că economia României îşi va reveni în 2026, aşa cum promit autorităţile?
Observator » Evenimente » Restricţii de trafic în Capitală duminică. Trei evenimente de amploare afectează circulaţia