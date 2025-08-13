Revolta unei asistente medicale: Nu ai tras fermoarul la un sac de cadavre, nu poţi să decizi ce salariu am eu

O asistentă medicală din Vâlcea a transmis un mesaj, distribuit apoi intens pe reţelele de socializare de oameni din sistem, afirmând că cei care nu ştiu exact în ce constă activitatea într-o tură, nu ar trebui să decidă cât câştigă o asistentă medicală.

"Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre într-o tură, nu ar trebui să decideţi cât câştigă asistentele. Dacă nu ai văzut niciodată o persoană sufocându-se de propriul sânge sau spută, nu ar trebui să decizi cât câştigă asistentele. Dacă nu ai fost niciodată lovit şi lovit pentru că ai încercat să-ţi evaluezi pacientul, nu ar trebui să decizi cât câştigă asistentele", scris asistenta medicală din Vâlcea pe Facebook.

Ea crede că cei care nu au fost nevoiţi să se uite în ochii unui pacient care imploră să fie lăsat să moară, nu au dreptul să decidă cât câştigă o asistentă medicală. "Dacă nu ai avut niciodată pe cineva care să te implore să nu-l laşi să moară, sau să-l laşi să moară, nu ar trebui să decizi cât câştigă asistentele. Dacă nu a trebuit niciodată să priveşti în ochii celor dragi sau să îi ţii în braţe în timp ce ei se fărâmiţează când le spui despre moartea copilului lor, mamei, tatălui, surorii, mătuşii, bunicii, tatălui... nu ar trebui să decizi cât câştigă asistentele", a mai scris asistenta medicală, mesajul ei fiind intens distribuit pe reţelele de socializare de oameni din sistem.

Ea face referire şi la modul în care angajaţii din sistemul medical încearcă şi-şi protejeze familiile: "Dacă nu ai spus niciodată familiei tale că tura ta este 'bine' pentru a-i scuti de ceea ce ai văzut în acea zi, nu ar trebui să decizi cât câştigă asistentele. Dacă nu ai simţit niciodată că se rup coastele de la resuscitarea membrului familiei cuiva, nu ar trebui să decizi cât câştigă asistentele".

