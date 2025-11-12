Un pacient internat în Tulcea s-a dezlănţuit în salon. A atacat asistentele şi brancardierul care îl tratau

Scandal într-un spital din Tulcea: un bărbat de 59 de ani, internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă, a atacat două asistente şi un brancardier în timpul administrării unui tratament injectabil, potrivit Agerpres. Agresorul a fost amendat de poliţişti cu 3.000 de lei şi este cercetat pentru lovirea personalului medical.

Bărbatul agresor, în vârstă de 59 de ani, se află internat în Spitalul Judeţean de Urgenţă, sub tratament, iar scandalul a pornit atunci când i se administra un tratament pe cale injectabilă.

"Au fost lovite două asistente şi un brancardier", a precizat pentru sursa citată purtătorul de cuvânt al IPJ, Ionela Herdea.

Potrivit IPJ, bărbatul a adresat de asemenea injurii persoanelor din salon.

"În cauză sunt efectuate cercetări în scopul clarificării situaţiei de fapt, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea unor cadre medicale aflate în exercitarea atribuţiilor, conform Legii 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii acesta fiind de asemenea sancţionat contravenţional cu o amendă în valoare de 3.000 de lei, conform Legii 61/1991, urmând a fi supus unui consult medical specializat", se arată în comunicatul IPJ.

