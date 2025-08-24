Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 24 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 20.000 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 24 august, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, dupa ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 20.000 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

LOTO. Premiile puse în joc duminică, 24 august 2025

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 23,47 milioane de lei (peste 4,64 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,22 milioane de lei (peste 439.300 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 29,27 milioane de lei (peste 5,78 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 70.400 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 25.800 de lei. La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 967.100 de lei (peste 191.200 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 39.600 de lei. La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 167.500 de lei (peste 33.100 de euro).

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 2, 35, 15, 3, 16, +12

2, 35, 15, 3, 16, +12 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 9 0 7 3 4 6

9 0 7 3 4 6 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 6 6 9 5 0 0

6 6 9 5 0 0 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 7 2 5 2 2 2 4

7 2 5 2 2 2 4 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 32, 8, 13, 20, 21, 15

32, 8, 13, 20, 21, 15 Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 15, 45, 11, 44, 8, 39

