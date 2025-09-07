Antena Meniu Search
Update Rezultate LOTO 6/49 duminică 7 septembrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi

Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 7 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 18.000 de câștiguri în valoare totală de peste 1,43 milioane de lei.

la 07.09.2025 , 07:01
Rezultate LOTO 6/49 duminică 7 septembrie 2025 Rezultate LOTO 6/49 - Shutterstock

Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 7 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, dupa ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 18.000 de câștiguri în valoare totală de peste 1,43 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: Vezi aici numerele loto extrase azi, după ora 18:50.
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: Vezi aici numerele loto extrase azi, după ora 18:50.
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: Vezi aici numerele loto extrase azi, după ora 18:50.
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: Vezi aici numerele loto extrase azi, după ora 18:50.
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: Vezi aici numerele loto extrase azi, după ora 18:50.
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: Vezi aici numerele loto extrase azi, după ora 18:50.
LOTO. Premiile puse în joc duminică, 7 septembrie 2025

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 23,43 milioane de lei (peste 5,40 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,69 milioane de lei (peste 530.600 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 30,67 milioane de lei (peste 6,04 milioane de euro)), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 374.000 de lei (peste 73.600 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 189.400 de lei (peste 37.300 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,33 milioane de lei (peste 262.200 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 189.400 de lei (peste 37.300 de euro).

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 37, 13, 42, 18, 35 + 16
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 396848
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 093386
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 3597600
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 10, 37, 29, 16, 12, 3
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 46, 3, 21, 20, 31, 5
