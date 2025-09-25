Rezultate LOTO 6/49, joi 25 septembrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi

Rezultate LOTO 6/49. Joi, 25 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 29.200 de câştiguri în valoare totală de peste 2,33 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

LOTO. Premiile puse în joc joi, 25 septembrie 2025

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 34,13 milioane de lei (peste 6,73 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,26 milioane de lei (peste 643.800 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,95 milioane de lei (peste 6,49 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 845.800 lei (peste 166.700 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 55.400 de lei. La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 126.900 de lei (peste 25.000 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 214.700 de lei (peste 42.300 de euro).

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 26, 38, 33, 37, 5 (+13)

26, 38, 33, 37, 5 (+13) Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 1, 9, 5, 4, 5, 2

1, 9, 5, 4, 5, 2 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 0, 0, 6, 5, 4, 9

0, 0, 6, 5, 4, 9 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 9, 0, 1, 6, 6, 5, 2

9, 0, 1, 6, 6, 5, 2 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 26, 38, 36, 10, 30, 33

26, 38, 36, 10, 30, 33 Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 9, 30, 43, 32, 44, 36

