Rezultate LOTO 6/49 joi 7 august 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de astăzi
Rezultate LOTO 6/49. Joi, 7 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 25.000 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.
Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi
LOTO. Premiile puse în joc joi, 7 august 2025
Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 18,98 milioane de lei (peste 3,73 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,26 milioane de lei (peste 446.600 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 27,52 milioane de lei (peste 5,42 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,32 milioane de lei (peste 260.300 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 552.800 de lei (peste 108.800 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 145.800 de lei (peste 28.700 de euro).
Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare
- Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 35, 14, 26, 41, 24 + 6
- Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 8 6 5 0 9 5
- Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 2 0 2 7 2 7
- Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 1 9 4 6 4 9 8
- Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 2, 3, 37, 22, 34, 23
- Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 37, 16, 29, 34, 22, 45
