Român urmărit în Germania, depistat de poliţişti la Stânca, în Botoşani. Cum voia să iasă din ţară

Un bărbat care era urmărit de autorităţile din Germania a fost depistat de poliţiştii de frontieră la Punctul de Trecere a Frontierei Stânca din judeţul Botoşani, se arată într-un comunicat de presă transmis, luni, de Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi.

Redactia Observator

27.10.2025
Potrivit sursei citate, poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca au depistat un bărbat cu cetăţenie română şi Republica Moldova, pe numele căruia era o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare emis de autorităţile Germane.

Bărbatul, în vârstă de 31 de ani, s-a prezentat, duminică seară, pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a ieşi din ţară, pasager într-un autovehicul înmatriculat în Republica Moldova.

"La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele bărbatului este o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare emis de autorităţile germane. Persoana în cauză a fost predată unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani în vederea luării măsurilor legale ce se impun", au precizat oficialii Poliţiei de Frontieră.

