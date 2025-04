România a depăşit "cea mai dificilă perioadă" pentru sistemul energetic. Burduja: "Am trecut cu bine"

El adaugă că presiunea cea mai mare a fost în zonele București, Craiova și Slatina, unde ministerul s-a confruntat cu supratensiuni. "Am început, prin eforturile Dispecerului Energetic Național (DEN) - Transelectrica, să pregătim buna funcționare a sistemului energetic în zilele de Paște încă de acum 3 săptămâni. Am avut numeroase scenarii, analize, planuri de acțiune și măsuri. În toată această perioadă am monitorizat constant prognozele meteo și am rediscutat fiecare detaliu în parte", spune Burduja.

Ministrul adaugă că a luat în calcul inclusiv o eventuală reducere controlată cu 40% a producției

Ministrul adaugă că a luat în calcul inclusiv o eventuală reducere controlată cu 40% a producției la cele două reactoare de la Cernavodă, "ceea ce nu a fost cazul nici în prima zi, nici în a doua". "Ambele au produs în bandă, la capacitatea obișnuită", precizează el. "În noapte de Înviere am început oprirea hidrocentralelor, de la o producție de 2300 MW sâmbătă seara, am scăzut la 270 MW în după-amiaza zilei de Paște", subliniază Burduja.

El mai spune că luni, în orele cele mai critice (13-15), consumul s-a menţinut în jurul valorii de 2700 MW. Ministrul completează că, "datorită tuturor acţiunilor întreprinse, bazate pe planuri bine puse la punct, sistemul energetic naţional a fost în permanenţă în echilibru, neexistând niciun moment probleme de adecvanţă, cu atât mai puţin mult anunţata cădere în beznă a ţării".

