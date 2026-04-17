Achiziţie science-fiction la CFR! Din garnituri de-o seamă cu bunicii, urcăm... direct în trenuri cu hidrogen. Prind 150 de kilometri pe oră cu zero poluare. Bine, la noi tot cu restricţii de viteză vor circula pe anumite porţiuni de şine nemodernizate. După 3 licitaţii eşuate, nemţii de la Siemens au fost aleşi să livreze, în doi ani, noile garnituri.

Şi trenurile viitorului ajung cu întârziere în România. La prima licitaţie, lansată în februarie 2023, nu s-a înscris nimeni. 10 luni mai târziu, un singur participant a venit cu altceva decât căuta statul român. În mai 2024 am mai băgat o fisă. Dar iar nu s-a înscris nimeni la licitaţie. Abia a patra oară a fost cu noroc. Un gigant nemţesc va livra în România trenurile cu hidrogen. Cu 12 astfel de rame ar urma să circulăm peste 2 ani în ţara noastră. Ele ating până la 150 de kilometri pe oră şi vor merge pe rute neelectrificate, precum Bucureşti Târgovişte, Bucureşti Piteşti sau ruta care leagă Capitala de Aeroportul Otopeni.

Jumătate din parcul feroviar trebuie înlocuit urgent

Peste 16 milioane de lei vor costa trenurile. Proiectul a beneficiat inițial de finanțare prin PNRR, dar pentru că procesul de achiziţie publică s-a prelungit, banii europeni s-au cheltuit pe alte proiecte. Ministerul promite că va finanţa garniturile din alte fonduri. "Va fi inclus în mod sigur în următorul ciclu de finanţare multianual, într-un program transport viitor care va porni cât de curând. Ne-am aliniat la progresul tehnic şi ştiinţific. Nu este deloc o tichie de mărgăritar! Este vorba de a avea trenuri moderne, care nu consumă combustibili fosili", a declarat Ionuţ Săvoiu, secretar de stat Ministerul Transporturilor.

"România are o şansă nu doar să fie o platformă de test pentru această tehnologie. Ci să şi creeze industrie aferentă acestei tehnologii. PNRR-ul se termină şi noi abia reuşim să semnăm contractul, abia. Noi am zis de ani de zile că acest contract nu va mai putea fi finanţat din PNRR. Există promisiunea că aceste 12 rame vor fi plătite, dar va întreb din ce", a declarat Ionuţ Ciurea, Pro Infrastructura. Trenurile cu hidrogen sunt o alternativă verde la garniturile diesel. Îşi produc singure energia electrică de care au nevoie, fără poluare. Principala provocare rămân staţiile de alimentare, pentru care statul trebuie să demareze o altă licitaţie.

"Aici lucrurile sunt mai avansate decât par. Încercăm să lucrăm exact pe această componentă şi să găsim soluţiile administrative care să susţină dezvoltarea rapidă si eficientă a infrastructurii necesare. Contractul cu Siemens este pe termen lung - 15 ani care înseamnă livrare şi mentenanţă", a declarat Claudiu Mureşan, director Autoritatea Pentru Reformă Feroviară. Noile trenurile cu hidrogen par o picătură în abisul în care se scaldă CFR. Datele scot la iveală o realitate îngrijorătoare - jumătate din parcul feroviar trebuie înlocuit urgent, pentru că are durata de funcţionare depăşită.

