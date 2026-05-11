Video România nu mai are energie nucleară. Centrala de la Cernavodă s-a oprit pentru următoarele 3 săptămâni

Centrala de la Cernavodă s-a oprit complet. Vorbim despre o oprire planificată, dar care lasă România fără energie nucleară timp de 3 săptămâni. Oprirea ambelor unități nucleare de la Cernavodă are efecte majore în sistemul energetic național. 

de Cristina Niță

la 11.05.2026 , 13:57
Unitatea 1 a fost deconectată planificat de la reţea pentru lucrări de mentenanţă şi modernizare, iar Unitatea 2 a fost deconectată duminică, în urma unei defecţiuni tehnice la partea clasică, care necesită intervenţii complexe.

Practic, pentru această perioadă, Sistemul Energetic Naţional funcţionează fără aportul energiei nucleare.

Specialiştii spun că opririle sunt programate din timp şi includ lucrări de întreţinere, inspecţii şi înlocuire de echipamente esenţiale, pentru siguranţa funcţionearea pe termen lung a centralei.

În lipsa energiei nucleare, consumul este acoperit din surse hidro, fotovoltaice, termo şi importuri, în funcţie de necesarul din reţea.

Reprezentanţii din energie dau asigurări că nu există riscuri pentru consumatori. Centrala de la Cernavodă este oprită pentru următoarele aproximativ 3 săptămâni.

