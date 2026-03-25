Video România, pe ultimul loc în UE la siguranța rutieră: peste 1.250 de morți în accidente

Nu trece zi fără cel puţin un accident mortal pe drumurile din ţară. Anul trecut, peste 19 mii de oameni au murit. E drept, numărul victimelor a scăzut, dacă e să comparăm cu 2024. 

de Adrian Obreja

la 25.03.2026 , 08:37

România se află pe ultimul loc la nivel european în ceea ce privește siguranța rutieră, alături de Bulgaria și Croația. Anul trecut s-au înregistrat peste 1.250 de decese în urma accidentelor rutiere. 

În schimb s-a înregistrat o scădere a numărului deceselor față de 2024 când s-au înregistrat 1.450 de decese. Scăderi semnificative la nivel european au avut loc, spre exemplu, în Estonia și în Grecia, acolo unde rata mortalității a scăzut cu 38 respectiv 22% în accidentele rutiere de pe șosele. 

Ultimul loc din UE

Articolul continuă după reclamă

Iar cele mai sigure drumuri se pare că sunt în Suedia și Danemarca, acolo unde rata mortalității este de 20 respectiv 23 de persoane la un milion de locuitori. În același timp, în România, rata mortalității este de 68 de persoane la un milion de locuitori, conform acestui raport al Comisiei Europene.

În anul 2025 s-au înregistrat 19.400 de decese pe întreg continentul cu o scădere de 3% față de anul 2024, iar Uniunea Europeană își impune ca până în 2030 această rata a mortalității să scadă sub 50%. 

Adrian Obreja
Adrian Obreja Like
accidente victime
Înapoi la Homepage
Numele lui Ion Ţiriac a fost modificat de două ori. Ce scrie, de fapt, în buletinul magnatului
Tradiții de Buna Vestire care îți pot aduce noroc tot anul. Ce respectă românii cu strictețe
Ea este femeia căreia Gigi Becali ar trebui să-i facă o biserică. Anunțul făcut de fostul avocat al patronului FCSB
Prima țară NATO lovită de Rusia: O dronă a afectat o centrală electrică din Estonia. Altele au căzut în Letonia și Lituania
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Cântăreața a confirmat despărțirea
Comentarii


Întrebarea zilei
Reuşiţi să ţineţi postul Paştelui integral?
Observator » Evenimente » România, pe ultimul loc în UE la siguranța rutieră: peste 1.250 de morți în accidente
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.