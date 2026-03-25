Nu trece zi fără cel puţin un accident mortal pe drumurile din ţară. Anul trecut, peste 19 mii de oameni au murit. E drept, numărul victimelor a scăzut, dacă e să comparăm cu 2024.

România se află pe ultimul loc la nivel european în ceea ce privește siguranța rutieră, alături de Bulgaria și Croația. Anul trecut s-au înregistrat peste 1.250 de decese în urma accidentelor rutiere.

În schimb s-a înregistrat o scădere a numărului deceselor față de 2024 când s-au înregistrat 1.450 de decese. Scăderi semnificative la nivel european au avut loc, spre exemplu, în Estonia și în Grecia, acolo unde rata mortalității a scăzut cu 38 respectiv 22% în accidentele rutiere de pe șosele.

Ultimul loc din UE

Iar cele mai sigure drumuri se pare că sunt în Suedia și Danemarca, acolo unde rata mortalității este de 20 respectiv 23 de persoane la un milion de locuitori. În același timp, în România, rata mortalității este de 68 de persoane la un milion de locuitori, conform acestui raport al Comisiei Europene.

În anul 2025 s-au înregistrat 19.400 de decese pe întreg continentul cu o scădere de 3% față de anul 2024, iar Uniunea Europeană își impune ca până în 2030 această rata a mortalității să scadă sub 50%.

