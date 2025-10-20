Un fenomen extrem de periculos a luat amploare în ultimele luni. Tot mai mulţi români îşi riscă viaţa şi locuinţele cu branşamente ilegale la reţelele de energie electrică și gaz. Numai din prima lună a anului și până în septembrie au fost descoperite aproximativ 1.000 de astfel de cazuri de furt, cele mai multe dintre ele în regiunea Moldovei.

Numai un singur distribuitor de energie, care acoperă doar jumătate din țară, a identificat în primele nouă luni aproape 1.000 de cazuri în care românii erau branșați ilegal atât la curent, cât și la gaze.

Este vorba despre perioada de dinaintea sezonului rece când, în mod normal, cererea pentru gaz nu e atât de mare. Cei mai mulți erau branșați ilegal la rețeaua de energie electrică - peste 600, iar restul la rețeaua de gaze. Campioni la furtul de energie sunt cei din regiunea Moldovei, din județele Iași, Botoșani, Vaslui sau Suceava.

Prejudiciul se ridică la peste 11 milioane de lei

Surprinzător, la furtul de gaz, campioni sunt cei din județe care nu stau prea rău din punct de vedere financiar, în top fiind Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj și Timiș.

Prejudiciul se ridică la peste 11 milioane de lei și în toate cazurile au fost depuse plângeri penale. Motivul pentru care acești oameni se branșează ilegal la rețelele de gaze și electricitate este scăderea facturilor, dar specialiștii spun că astfel de improvizații se pot încheia tragic, cu explozii, intoxicații, incendii și electrocutări. Tocmai de aceea se face apel inclusiv la simțul civic al celor care știu astfel de situații, să anunțe autoritățile.

