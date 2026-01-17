Încă o explozie a zguduit un bloc - de această dată, din Alba Iulia. Doi oameni au fost răniţi, alţi 20 - evacuaţi. Una dintre victime are arsuri pe jumătate din corp, aşa că va fi transportată la un spital din străinătate. Mai multe apartamente au fost afectate de explozie.

Totul s-a întâmplat în jurul orei 7, atunci când un bărbat de la etajul 3 a intrat în casă şi a aprins becul.

"S-a auzit o bubuitură, ceva în genul zgomotului produs de cutremur. A durat 3-4 secunde toată chestia". "Bum. Am crezut că e la blocul din faţă. Şi când colo am văzut la geamurile de bucătărie, geamurile jos de acolo de la apartamente. De la suflu ăla care este", spun oamenii.

În stare gravă

În urma exploziei, un bărbat de 35 de ani a suferit arsuri pe 50 la sută din suprafaţa corpului, iar o tânără de 22 de ani a fost rănită la mână în timp ce ieşea din bloc.

"O persoană cu arsuri a fost transportată la unitatea de primiri urgenţe din Alba Iulia, iar altă persoană a suferit o traumă ca urmare a autoevacuării în urma exploziei", a declarat Ovidiu Costea, şef ISU Alba.

Bărbatul rănit a fost intubat şi după consultul de specialitate se va solicita transferul său în străinătate. Celelalte 20 de persoane din imobil s-au autoevacuat în siguranţă. Cei mai mulţi au plecat deja la rude sau prieteni, iar cei care nu au unde merge vor fi cazaţi la hotel.

"În acest moment, mai sunt 3 persoane care sunt în grija celor de la ISU. Aşteptăm să vedem dacă au nevoie de cazare la noapte, mâine noapte, depinde de cât timp nu vor putea să se întoarcă în locuinţe", a declarat Marius Filimon, viceprimar Alba Iulia.

Între timp, blocul a fost ventilat şi a fost oprită alimentarea cu gaz şi energie electrică.

"Am dispus celor de la inspectoratul de stat în construcţie să facă evaluarea urgent, ca să avem expertiză de la dânşi ca legarea curentului şi a gazului să fie făcută în condiţii de maximă siguranţă", a declarat Nicolae Albu, prefect judeţul Alba.

În plus, specialiştii vor stabili şi dacă a fost afectată structura de rezistenţă a blocului. În urma exploziei, cinci apartamente au fost afectate.

