S-a câştigat marele premiu la Loto 6/49: 9,66 milioane de euro, câştigate cu un bilet de 12 lei

S-a câştigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro şi a costat 12 lei, informează news.ro.

la 09.11.2025 , 21:05
La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 9 noiembrie, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 49.149.676,24 de lei (9,66 milioane de euro), anunţă Loteria Română. Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro şi a fost completat cu o singură variantă, la Loto 6/49 şi o variantă Noroc, preţul biletului fiind de 12 lei.

E al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc

Acesta este al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc şi al treilea câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câştigat în data de 11.05.2025 şi a fost in valoare de 10.046.415,60 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor de tip loto tradiţional, câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile, începând cu data tragerii, pentru a-şi revendica câştigul.

