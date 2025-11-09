S-a câştigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro şi a costat 12 lei, informează news.ro.

- S-a câştigat marele premiu la Loto 6/49: 9,66 milioane de euro, câştigate cu un bilet de 12 lei - Hepta

La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 9 noiembrie, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 49.149.676,24 de lei (9,66 milioane de euro), anunţă Loteria Română. Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro şi a fost completat cu o singură variantă, la Loto 6/49 şi o variantă Noroc, preţul biletului fiind de 12 lei.

E al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc

Acesta este al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc şi al treilea câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câştigat în data de 11.05.2025 şi a fost in valoare de 10.046.415,60 lei.

Articolul continuă după reclamă

Conform Regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor de tip loto tradiţional, câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile, începând cu data tragerii, pentru a-şi revendica câştigul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca polițele RCA și rovinietele să fie verificate de camerele din trafic? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰