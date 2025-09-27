Salvamontist din Vâlcea, găsit mort lângă maşină, pe un drum forestier

Un salvator montan din cadrul Salvamont Vâlcea, cunoscut de apropiaţi drept domnul Dudu, a fost găsit decedat sâmbătă, după o tură scurtă în Masivul Cozia.

Potrivit primelor informații, acesta a fost descoperit căzut lângă autoturismul său, pe drumul forestier din zona Mocirle. Prietenii au încercat să îi acorde primul ajutor, iar la fața locului au ajuns o ambulanță și un elicopter SMURD.

Din păcate, toate eforturile de resuscitare au fost zadarnice, cauza probabilă a decesului fiind un stop cardio-respirator.

Mesajul salvamontiştilor

"Cu profundă îndurerare și un enorm regret, anunțăm trecerea în neființă a colegului nostru de la Salvamont Vâlcea, Domnul Dudu.

După ce a făcut o scurtă tură prin Masivul Cozia, a fost găsit căzut lîngă mașina sa pe drumul forestier zona Mocirle. Probabil un stop cardio respirator. Prietenii au încercat acordarea primului ajutor, a plecat o ambulanță și un elicopter, dar pentru Domnul Dudu, din păcate, nimic nu a mai fost de ajutor.

Un om extraordinar, un împătimit al muntelui, un mare cunoscător al zonelor, un prieten adevărat.

Condoleanțe sincere familiei!"

