În timp ce resursele de petrol sunt tot mai disputate în întreaga lume, într-un sat din județul Buzău, "aurul negru" iese singur la suprafață. Într-un sat buzoian, izvoarele naturale de petrol, i-a adus la disperare pe localnici, care acuză că în loc de apă, gătesc cu ţiţei.

Nu, nu suntem în ţările arabe unde ţiţeiul se găseşte la orice pas. Ci ne aflăm în satul Beciu, aici unde, buzoienii trăiesc un coşmar din cauza izvoarelor de petrol. "Chiar dacă nu e potabilă, nu avem alte variante și folosim. Sunt două fântâni pe tot satul care credem noi că sunt bune de băut. Celelalte sunt pline cu petrol", spune un localnic. "Petrol, putem să bem din aia? Facem mâncare cu din aia?", spune o localnică.

Lipsa apei potabile nu e de ieri, de azi, ci de când lumea şi pământul. Între timp, pentru a domoli disperarea oamenilor, autorităţile locale anunţă că se forează în zonă şi încearcă din răsputeri să găsească puţuri cu apă potabilă. Bătrânii locului foloseau țițeiul pentru aprins focul, uns uneltele sau chiar pentru tratarea rănilor animalelor. Astăzi însă, cantitatea este prea mică pentru a fi exploatată, iar valoarea lui a rămas mai degrabă una turistică.

"Această zonă am valorificat-o din punct de vedere turistic şi educaţional totodată. În toată perioada caldă vin turiști destul de mulți iar în perioada școlară, să spun aşa, avem parteneriate educaţionale în care vin elevi însoţiţi de profesori şi vizitează locurile acestea", a declarat Cristina Elena Stan, consilier Primăria Scorțoasa. Zona a fost inclusă în traseele din Geoparcul UNESCO Ținutul Buzăului și atrage tot mai mulți vizitatori.

Specialiștii recomandă turiștilor să vină după-amiaza, când lumina scoate în evidență culorile spectaculoase. În același timp, avertizează că aprinderea focului este strict interzisă, din cauza riscului ridicat de explozie.

