Este scandal la Spitalul de Psihiatrie Socola din Iași după ce un influencer a intrat în curtea unităţii medicale, a filmat secţiile, iar ulterior a postat totul pe TikTok. Filmările, în care apar medici, dar şi pacienţi cu afecţiuni psihice au devenit virale şi au fost vizionate de peste 1 milion de oameni. Postările au stârnit valuri de indignare pentru că potrivit legii, bolnavii psihic nu pot fi expuşi în spaţiul public şi în plus, au dreptul, la fel ca orice pacient la confidenţialitate.

Tânărul riscă acum să primească o amendă de câteva sute de lei, dar şi alte sancţiuni în cazul în care pacienţii sau cadrele medicale vor face plângeri, inclusiv o pedeapsă cu închisoarea până la trei ani pentru violarea intimităţii persoanelor, mai ales a pacienţilor. Prin lege este interzisă filmarea oamenilor care sunt internaţi în spitale, mai ales în situaţii vulnerabile, cum este în cazul celor de la Institutul de Psihiatrie Socola.

Anchetă la Spitalul de Psihiatrie

Tânărul a intrat în respectiva unitate medicală în orele de vizită, atunci când nu se fac verificări pentru cei care intră în curtea spitalului, a filmat atât în curte, dar şi în anumite saloane profitând de faptul că avea un prieten internat acolo şi astfel a putut să intre până în spital.

A publicat apoi pe reţelele de socializare videoclipurile respective în care vorbeşte despre condiţiile de spitalizare de acolo şi aduce şi anumite acuzaţii la adresa spitalului, iar în multe dintre aceste videoclipuri se văd şi feţele pacienţilor, inclusiv pe paturi, dar şi ale cadrelor medicale fără să le fie protejată identitatea.

Acum spitalul adună dovezi atât de pe camerele de supraveghere, cât şi aceste videoclipuri pentru a face o plângere penală împotriva lui. Între timp tânărul a şters o parte din videoclipuri, dar deja adunase peste un milion de vizualizări.

