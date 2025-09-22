Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Scandal monstru într-un bar din Călăraşi, după ce Poliţia a cerut să dea muzica mai încet. Dosar pentru ultraj

Mai multe echipaje de Poliţie, jandarmi şi trupele speciale au intervenit, duminică, într-o comună din Călăraşi, unde mai multe persoane care erau sub influenţa alcoolului au devenit agresive când li s-a cerut să reducă volumul muzicii. Un bărbat a agresat un poliţist şi a forţat geamul autospecialei. Toate persoanele implicate au fost duse la audieri, fiind deschis un dosar penal pentru ultraj.

de Redactia Observator

la 22.09.2025 , 07:29
Scandal monstru într-un bar din Călăraşi, după ce Poliţia a cerut să dea muzica mai încet. Dosar pentru ultraj Scandal monstru într-un bar din Călăraşi - Captură video Facebook

Poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Rurală Modelu au fost sesizaţi, duminică, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că, în comuna Unirea, judeţul Călăraşi, la un bar se tulbură liniştea publică.

”La faţa locului s-a deplasat un echipaj de poliţie, care a constatat că muzica era difuzată la un volum ridicat, iar pe terasă se aflau mai multe persoane aflate în stare de ebrietate. Printre acestea se afla şi administratorul localului, un tânăr de 28 de ani, care a devenit agresiv la sosirea poliţiştilor. Întrucât acesta a refuzat să oprească muzica sau să reducă volumul, i s-a adus la cunoştinţă că va fi sancţionat contravenţional”, a transmis, duminică seară, IPJ Călăraşi.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Sursa citată de news.ro a precizat că în acel moment persoanele aflate pe terasă au devenit recalcitrante, adresând injurii şi ameninţări cu acte de violenţă.

”Poliţiştii s-au retras către autospecială, moment în care unul dintre bărbaţi a încercat să împiedice plecarea forţelor de ordine, forţând geamul autospecialei, iar un poliţist a fost lovit în zona ochiului drept, fără a suferi vătămări. Imediat, la faţa locului au fost direcţionate echipaje din cadrul Poliţiei Municipiului Călăraşi, Serviciului pentru Acţiuni Speciale, Secţiei 1 Poliţie Rurală Modelu, precum şi jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi”, a mai transmis Poliţia.

Toate persoanele implicate au fost identificate şi conduse la sediul Poliţiei Municipiului Călăraşi pentru audieri. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

scandal bar calarasi muzica
Înapoi la Homepage
Fiica lui Leonard Doroftei, apariție răvășitoare alături de iubitul ei. Vanessa arată fabulos la 21 de ani
Fiica lui Leonard Doroftei, apariție răvășitoare alături de iubitul ei. Vanessa arată fabulos la 21 de ani
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”, iar inelul a furat toate privirile. Cum arată
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”, iar inelul a furat toate privirile. Cum arată
Afacerea de succes cu care Mircea Lucescu a dat lovitura în România. A investit într-un domeniu extrem de profitabil
Afacerea de succes cu care Mircea Lucescu a dat lovitura în România. A investit într-un domeniu extrem de profitabil
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu folosirea ChatGPT la realizarea temelor de către elevi?
Observator » Evenimente » Scandal monstru într-un bar din Călăraşi, după ce Poliţia a cerut să dea muzica mai încet. Dosar pentru ultraj