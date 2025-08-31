Un scandal care a izbucnit in Constanţa s-a transformat, în câteva clipe, într-o scenă de groază. Trei bărbaţi au fost înjunghiaţi violent după o ceartă aprinsă, stropită din plin cu alcool. Agresorul s-a făcut imediat nevăzut. Cei patru lucrau pe acelaşi şantier, iar motivul conflictului ar fi fost furtul unui poloboc.

Incidentul a avut loc în faţa unui bar de pe strada Dispensarului din Constanţa. S-a petrecut în decurs de câteva minute, iar, după, locul arăta ca după masacru. Cei trei muncitori au fost înjunghiați cu brutalitate, în mai multe zone ale corpului. Speriaţi, oamenii care au trecut prin zonă şi au văzut scena au sunat imediat la 112.

Scene de groază în Constanţa

"Au fost găsite trei persoane care prezentau mai multe plăgi la nivelul toracelui. Dintre cele trei persoane care erau conştiente, stabile, au fost transportate doar două la spital", a declarat Claudia Tatarici - SAJ Constanţa.

După ce şi-a atacat colegii de muncă fără milă, agresorul s-a făcut nevăzut. Individul ar fi fost băut în timpul atacului. Nu a durat mult, însă, până să fie prins de poliţişti.

"După numai câteva minute, bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost depistat de polițiștii Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră pe o stradă din Municipiul Constanța. Bărbatul a fost imobilizat și condus la sediu, în vederea stabilirii situației de fapt", a declarat Olimpia Ceară - IPJ Constanţa.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore. Este cercetat de poliţie, şi, în funcție de starea victimelor, ar putea fi acuzat de tentativă de omor.

