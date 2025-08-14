Mare grijă la promisiunile de câştiguri de pe internet. O nouă escrocherie, asemănătoare cu celebra fraudă piramidală "Caritas" din anii '90, circulă acum în mediul online. Aplicaţia falsă a ademenit deja peste 100.000 de români, care riscă să piardă sume uriaşe de bani după ce au investit în această platformă neautorizată. Aplicaţia cere şi date personale care pot fi folosite pentru alte fraude.

Este vorba, deja, despre o escrocherie-fenomen pe care nu avem cum să nu o întâlnim dacă stăm pe reţelele sociale. Astfel de anunţuri cu false investiţii sunt promovate peste tot, mai ales prin intermediul inteligenţei artificiale prin care escrocii reuşesc să şi falsifice imaginea anumitor persoane publice, care ar recomanda aceste aplicaţii.

În realitate, acele persoane nu au nicio legătură cu noua formă de escrocherie. Pe scurt, clienţii sunt îndemnaţi să investească în anumite firme prin această aplicaţie. Banii ajung în platformă, dar ca să îşi retragă apoi banii şi un profit fictiv, trebuie să invite şi alţi prieteni în această schemă piramidală. Altfel nu vor reuşi să retragă suma respectivă. Aşa porneşte întreaga escrocherie şi e promovată mai departe.

Poliţiştii atrag atenţia şi spun că dacă oferta este prea bună pentru a fi adevărată, atunci probabil este o ţeapă. Mai multe persoane au depus plângeri pentru astfel de escrocherii, iar poliţiştii lucrează la aceste cazuri.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

