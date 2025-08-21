Vara e ca iarna... în stațiunea maramureşeană Cavnic! În plin sezon estival, îmbrăcați în pantaloni scurți și tricou, pasionaţii sporturilor de iarnă iau cu asalt pârtia artificială. Încărcaţi cu energie şi voie bună, turiştii din toată ţara se pot bucura de atmosfera de iarnă, în toiul verii, de dimineaţă până seara.

Cu instructajul făcut, îmbrăcați lejer - în tricou și pantaloni scurți, dar cu clăparii în picioare! Este imaginea care ne contrariază niţel, dacă nu ştim că putem practica schiul şi vara. Grupul de copii e pregătit să alunece spre poalele munților, ca să îşi trăiască pasiunea chiar și în plină vară.

"E foarte interesant, te îmbraci cu pantaloni scurţi şi schiezi, e o experienţă unică se merită"

"E mai fain vara merge mai repede", spun copiii.

Iar cei care cred că schiul de vară este la fel ca cel de iarnă, ar trebui să se gândescă de două ori. Pe lângă echipament, poziția corpului este foarte importantă, mai ales pentru cei care abia se iniţiază în „arta“ schiatului.

"Poziţia puţin accentuăm pe tibia pe linia bocancului şi corpul aplecat în faţă pentru că nu este zăpadă. Este o pârtie artificială, dar pentru ore, pentru iniţiere este exact ca şi pe timp de iarnă", spune Gabriel Costinar, monitor schi.

Pârtia artificială de la Cavnic are o lungime de 150 de metri şi este construită dintr-un material care imită perfect zăpada naturală.

"Este un plastic special, un polimer special care se produce în Italia, iar pentru ca schiurile să alunece, acesta este dat cu un silicon şi ulterior merge aproape ca şi iarna", spune Oana Poenar, administrator pârtie schi.

O oră pe pârtia de schi artificială costă 50 de lei, iar lecţia privată de schi ajunge la 170 de lei. Pe aceeași suprafață, cei mici se pot bucura și de săniuș în timpul verii.

