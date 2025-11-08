Schimbări importante pentru șoferi. Camerele din trafic vor depista şi mașinile fără RCA

Maşinile neasigurate vor fi verificate, în trafic, cu ajutorul camerelor care citesc numerele de înmatriculare. La fel ca şi în cazul rovinietelor. Măsura a fost adoptată oficial de Parlament şi urmează să intre în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Camerele care în prezent sunt montate pe drumurile naționale și pe autostrăzile din țară și sunt folosite pentru citirea numerelor de înmatriculare și pentru amendarea celor fără rovinietă, vor putea fi folosite și pentru polițele RCA.

Practic, sistemul va transmite în baza de date toate informațiile despre asigurarea fiecărei mașini în parte, iar în cazul în care o mașină este depistată că circulă fără RCA valabil, amenda va fi trimisă direct la adresa proprietarului și vorbim despre amenzi care pot ajunge până la 2000 lei. În plus, proprietarul va fi obligat să predea la poliție talonul mașinii până când va face dovada asigurării.

Toate înștiințările vor fi trimise în acest fel, direct la adresa proprietarilor, fără să mai fie nevoie de intervenția în trafic a polițiștilor. Autoritățile spun că astfel îi vor depista mult mai ușor pe șoferii care circulă fără RCA pentru că datele arată că aproape 30% dintre mașinile din România nu au o asigurare valabilă.

