Scumpiri pe litoralul bulgăresc din 2026. La cât va ajunge un pachet all-inclusive care acum e 550 €

Veşti proaste pentru români care petrec vacanţele de vară la bulgari! Concediile vor fi mai scumpe de anul viitor. Concret, cei care vor alege staţiunea Nisipurile de Aur vor scoate din buzunar cu 20% mai mult decât până acum.

Scumpirile sunt cauzate de inflația tot mai ridicată, dar și de faptul că țara a trecut la moneda euro, așadar hotelierii se pregătesc pentru un nou val de scumpiri pentru anul viitor. Aceștia estimează că pachetele de vacanță vor fi mai scumpe cu până la 20%.

Mai exact, prețul pentru un pachet de vacanță pentru doi adulți și un copil cu servicii all-inclusive pentru luna mai 2025 avea prețul de 550 de euro. În 2026, același pachet, similar, va avea prețul de 750 de euro. Scumpirile vor intra în vigoare de la 1 ianuarie, însă cei care își rezervă vacanța din timp vor putea beneficia de reduceri semnificative, iar cele mai mari vor fi oferite până la 31 noiembrie.

Chiar și în aceste condiții, Bulgaria rămâne una dintre cele mai accesibile și apropiate destinații de vacanță pentru români. În 2025, peste 1 milion și jumătate dintre români au ales să-și petreacă vacanța pe litoralul bulgăresc, iar cele mai populare destinații au fost Nisipurile de Aur, Balcic și Sunny Beach.

