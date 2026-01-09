Scumpirile și-au spus cuvântul anul acesta. Coșul de cumpărături pentru sărbători a fost mai gol, deși valoarea lui a rămas neschimbată față de anul trecut. Chiar și așa, vedem și un plus în toată această situație. Risipa alimentară, un capitol la care noi, românii, suntem de obicei campioni, a scăzut anul acesta.

Cumpărăturile de sărbători s-au făcut după principiul "doar strictul necesar". Românii au pus în coș alimente de sezon și au renunțat la alte produse pentru a se încadra în buget.

"Mâncăm mai puțin. […] În anii trecuți, poate aruncam mai mult" a spus un localnic.

Asta se vede și în statistici. Au scăzut vânzările la produsele de curățenie și tipuri de carne cum ar fi peștele sau vita, comparativ cu luna decembrie din 2024. În schimb, au crescut vânzările la produsele de sezon, cum ar fi cârnații sau mezelurile.

Cărucioarele din supermarket au fost mai ușoare, iar gunoiul – mai gol.

Reporter: Cât ajungeați să aruncați după sărbători?

Femeie: Ajungeam să aruncăm mulți bani. Anul trecut, am aruncat mult. Anul ăsta, cam la jumătate. Facem economie.

"Aproape o treime din ce cumpărăm ajunge la gunoi. Anul acesta, este o scădere procentuală a risipei alimentare cu 2 puncte" a spus Cătălin Neculau, directorul Salubris.

Cum evităm risipa alimentară şi în restul anului

Pentru a evita risipa alimentară și în restul anului, există câteva trucuri.

Roxana este adepta listei la cumpărături. Așa face economie. În plus, primește mâncare de la părinți.

Roxana: Încerc să cumpăr produse pe care le termin într-o săptămână. Să nu aglomerez.

Reporter: Frigiderul a fost mai gol la sărbătorile astea, față de alți ani?

Roxana: Aaa, da, da! Cumpăram, aruncat și iar așa. Poate fi educată nevoia de a cumpăra compulsiv. Să nu mai arunc. Până la urmă, arunc banii mei pe care îi muncesc.

În perioada sărbătorilor, numai la Iași, s-au aruncat peste 300 de tone de resturi alimentare. Românii aruncă anual 2,5 milioane de tone de mâncare la gunoi. Restaurantele sunt printre cei mai mari "risipitori".

