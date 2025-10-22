Antena Meniu Search
Şeful Statului Major al Apărării: "Nu intrăm într-un război. În schimb, ne pregătim ca pentru un război"

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război. El a precizat că ţara noastră nu va trimite militari în Ucraina, nu are militari în războiul din ţara vecină sau în alte zone de conflict.

de Redactia Observator

la 22.10.2025 , 15:52
Gheorghiţă Vlad a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, dacă intră sau nu România în vreun război.

El a precizat că România nu intră în vreun război, dar că se pregăteşte ca pentru război. 

El a precizat că urmează un exerciţiu foarte mare în zona Cincu, iar imaginile cu deplasările de tehnică militară vor fi folosite pentru a induce ideea că România trimite trupe în Ucraina sau în Republica Moldova. 

El a adăugat că fiecare cetăţean trebuie să se informeze din cel puţin două surse credibile. 

