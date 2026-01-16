Seif furat dintr-o casă din Mediaş. Proprietarul susţine că avea un milion de euro şi aproape un kg de aur
Furt de proporţie într-o casă din Mediaş. Un seif în care s-ar fi aflat o adevărată avere a fost furat în cursul nopţii de joi.
Proprietarul susţine că în interior s-ar fi aflat un milion de euro, 700 grame de aur şi mai multe bijuterii, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, Luciana Lazăr.
S-a furat o avere
Un bărbat a sunat la 112 în cursul nopţii şi a reclamat la Poliţie că "autori necunoscuţi ar fi pătruns în locuinţa sa, de unde ar fi sustras un seif".
"O echipă complexă de poliţişti coordonaţi de şeful Serviciului de Investigaţii Criminale Sibiu efectuează activităţi specifice de cercetare la faţa locului şi desfăşoară întregul ansamblu de activităţi specifice în urma unui apel 112 privind furtul unui seif dintr-un imobil din municipiul Mediaş. (...) Apelantul a declarat că în interiorul seifului se aflau bijuterii şi bani, respectiv aur (aproximativ 700 grame), bijuterii, precum şi 1.000.000 euro", a mai precizat Luciana Lazăr.
