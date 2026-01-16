Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Seif furat dintr-o casă din Mediaş. Proprietarul susţine că avea un milion de euro şi aproape un kg de aur

Furt de proporţie într-o casă din Mediaş. Un seif în care s-ar fi aflat o adevărată avere a fost furat în cursul nopţii de joi. 

de Redactia Observator

la 16.01.2026 , 11:04
Seif furat dintr-o casă din Mediaş. Proprietarul susţine că avea un milion de euro şi aproape un kg de aur Poliţişti adunaţi la locul unei infracţiuni - Arhivă

Proprietarul susţine că în interior s-ar fi aflat un milion de euro, 700 grame de aur şi mai multe bijuterii, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, Luciana Lazăr.

S-a furat o avere

Un bărbat a sunat la 112 în cursul nopţii şi a reclamat la Poliţie că "autori necunoscuţi ar fi pătruns în locuinţa sa, de unde ar fi sustras un seif".

Articolul continuă după reclamă

"O echipă complexă de poliţişti coordonaţi de şeful Serviciului de Investigaţii Criminale Sibiu efectuează activităţi specifice de cercetare la faţa locului şi desfăşoară întregul ansamblu de activităţi specifice în urma unui apel 112 privind furtul unui seif dintr-un imobil din municipiul Mediaş. (...) Apelantul a declarat că în interiorul seifului se aflau bijuterii şi bani, respectiv aur (aproximativ 700 grame), bijuterii, precum şi 1.000.000 euro", a mai precizat Luciana Lazăr. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

seif medias proprietar
Înapoi la Homepage
Greşelile care l-au costat sute de mii de euro pe milionarul român de numai 29 de ani!
Greşelile care l-au costat sute de mii de euro pe milionarul român de numai 29 de ani!
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
O psiholoagă din București i-a furat iubitului ei ceasul de lux de 175.000 de euro
O psiholoagă din București i-a furat iubitului ei ceasul de lux de 175.000 de euro
Gabriela Cristea a slăbit enorm! Cum arată acum! Are picioare de model
Gabriela Cristea a slăbit enorm! Cum arată acum! Are picioare de model
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi renunţat la călătoriile cu avionul din cauza preţurilor?
Observator » Evenimente » Seif furat dintr-o casă din Mediaş. Proprietarul susţine că avea un milion de euro şi aproape un kg de aur