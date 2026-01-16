Antena Meniu Search
Hoţul strigă hoţul. Un bărbat din Mediaş, cunoscut cu antecedente penale, inclusiv pentru fapte de furt, acuză că a fost jefuit când era la un grătar cu prietenii. Din apartamentul lui a dispărut un seif în care pusese la loc sigur 700 de grame de aur şi nu mai puţin de un milion de euro. A depus plângere la Poliţie, dar şi-a pus baza şi pe următorii online - un milion de euro oferă recompensă celui care îl găseşte pe făptaş.

de Redactia Observator

la 16.01.2026 , 18:07

Antonio şi-a găsit casa întoarsă pe dos la ora 3 noaptea, când s-a întors de la un grătar alături de prieteni. Seiful ascuns în dulap a fost ţinta principală a hoţilor. A fost furat cu totul.

"Au lipsit din casă bunuri foarte scumpe, banii cash și ceva hăinuțe, tricouri", a spus Antonio Blijenberg, păgubit.

"Apelantul a declarat că în interiorul seifului se aflau bijuterii și bani, respectiv aur aproximativ 700 de grame, precum și suma de un milion de euro", a afirmat Luciana Lazăr,  purt de cuvant IPJ Sibiu.

Bărbatul crede că făptașul ar fi un hoţ profesionist, care cunoştea apartamentul.

"Ăsta a fost un pont sigur, oamenii înainte poate cu o zi cineva a dat pontul ăsta, care a fost pe la mine vizitator, nu pot să presupun pe nimeni, dar a fost un pont sigur. Bănuiesc pe cineva. Bănuiesc pe cineva și o să-l aflu cât de curând", a mai spus păgubitul.

Băbatul a făcut plângere la Poliţie, dar spune că oferă şi o recompensă celui care reuşeşte să-l găsească pe făptaş.

"Eu plătesc un milion la persoana care va aduce persoana care mi-a spart casa", a afirmat păgubitul.

Cât despre sursa de proveniență a sumei de un milion de euro: "Sunt din muncă cinstită, nu  e nimic ilegal, totul este din muncă legală, unde lucrez în Germania. Și eu și soția lucrăm la un parc de copii", a spus acesta.

Totuşi, în evidenţele Poliţiei, păgubitul este are şi el antecedente penale: infracţiuni de furt, tăinuire şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

