Într-un videoclip de aproape 17 minute pe Youtube, vloggerul şi antreprenorul Andrei Şelaru, cunoscut ca Selly, organizatorul Festivalului „Beach, Please!”, aflat la a patra ediţie, care s-a desfăşurat timp de cinci zile la Costineşti, a respins acuzaţia că acest eveniment ar perverti prin „mesaje vulgare şi sataniste minţile tinerilor”, explicând că 150.000 de participanţi „au dansat, s-au distrat şi s-au simţit bine”, iar despre mesajele din piese, care conţin înjurături, a spus că aceasta este muzica hip-hop.

”Dragi prieteni, asta e muzica hip-hop! Are şi acest tip de mesaje: violente, vulgare, cu referire la sex, la substanţe interzise... Vreţi să le interziceţi? Asta vreţi? Eu n-aş vrea să trăiesc într-o ţară în care revine cenzura! Chiar nu mi-aş dori asta! Îmi iubesc ţara foarte mult, toţi banii pe care i-am făcut i-am investit înapoi în România, dar n-aş vrea să ne întoarcem la cenzură. Aceste piese există în spaţiul public de ani de zile, dar e interesant că lumea se oripilează doar atunci când le aude într-un anumit spaţiu public numit festival”, a punctat Selly.

Selly: Muzica hip-hop nu te face depravat, la fel cum cea clasică nu te face mai deştept

Vloggerul s-a adresat părinţilor explicându-le că aceasta este muzica pe care o ascultă copiii lor.

„Dragi părinţi, asta e muzica pe care o ascultă copiii voştri! Eu asta ascult şi generaţia mea ascultă genul ăsta de muzică şi nu este nicio problemă! Muzica hip-hop nu te face să devii mai depravat, la fel cum muzica clasică nu te face mai deştept, indiferent că o asculţi în căşti sau la un festival. Eu ascult acest gen de muzică, dar nu mă droghez, nu fac excese, sunt un tânăr responsabil şi majoritatea tinerilor care au fost la festival sunt exact ca mine: nişte tineri extraordinari, iar în cele cinci zile aceşti tineri s-au distrat frumos, s-au distrat responsabil, sunt tineri din familii bune, cu note mari la şcoală”, a afirmat Selly.

El a adăugat că doar 20% dintre aceşti tineri prezenţi la festival sunt minori (marea lor majoritate între 16 şi 17 ani), restul fiind majori, între 18 şi 25 de ani, „tineri cu discernământ, cu drept de vot, dreptul de a conduce o maşină” şi care „au dreptul să asculte ce muzică vor ei”.

„Minorii au venit acolo cu acordul semnat al părintelui. Sincer, voi chiar credeţi că ei n-au mai auzit o înjurătură în viaţa lor, că n-au ami auzit de sex sau de droguri? Ştiau exact ce artişti cântă, au venit acolo tocmai pentru că asta e muzica pe care ei o ascultă în fiecare zi în căşti”, a aspus vloggerul.

Opinii ale unor părinţi care au fost la festival

Selly a precizat că la festival au fost şi părinţi, care au spus că nu au simţit niciun pericol şi că, potrivit acestora, la festival erau „puhoaie de tineri din toate părţile”, dar că nimeni „nu se certa, nu urla, nu se îmbrâncea”.

„Nu e nimic în neregulă cu acel festival. Se distrau, se simţeau bine, erau împreună, fără să stea tot timpul pe telefon. Se distrau se simţeau bine, erau copii normali, veseli, euforici, dar politicoşi şi cu bun simţ. N-am văzut nicio bătaie, nici măcar o îmbrânceală!” a spus un părinte.

Andrei Şelaru îl menţionează, în videoclip, pe sociologul Gelu Duminică, acesta menţionând că este clar că nu ne înţelegem tinerii şi că „uităm că şi noi am fost la fel ca ei”, iar „părinţii noşti dădeau la fel de mult ochii peste cap când ascultam Metallica sau Depeche Mode”.

Vloggerul prezintă şi declaraţia psihologului Cristian Andrei despre festival, acesta explicând că un părinte trebuie să se teamă doar dacă el „nu a apucat să-şi educe adolescentul despre ce e bine şi ce este rău”.

„Chiar dacă adolescentul îl contrazice uneori, totuşi el reţine ce este bine şi ce este rău, şi dacă îl înveţi ce e o prietenie adevărată, care sunt limitele pe care ţi le pui tu pentru că vrei tu, ce înseamnă valorile etc, deci dacă l-ai învăţat aceste lucruri, poţi să îl laşi lejer şi în «bagaj» trebuie să îi pui un singur lucru: fraza asta: «Am încredere în tine!»”, este mesajul psihologului, prezentat de Selly.

Selly: Amintiţi-vă ce ascultaţi voi când eraţi tineri. Asta e adolescenţa!

Vloggerul le cere părinţilor „oripilaţi” să-şi amintească ce ascultau ei când erau mai tineri, dând exemplu trupele Paraziţii, BUG Mafia şi Valahia.

Despre acuzaţiile că la festival ar fi elemente de „satanism”, Selly a reamintit de „trupele rock”. ”V-aminţiţi de trupele rock din anii 80-90, cu cruci întoarse, cu d-alea rele? Şi nu cred c-aţi ajuns niciunul dintre voi satanişti. Dar asta e vârsta adolescenţei: a teribilismului, a rebeliunii. Vrem să fim diferiţi, vrem să ascultăm o muzică mai agresivă, e normal să fie aşa!”, a spus Selly.

În acest context, el a prezentat, în videoclip, o scenă de la festival în care tinerii fac „ritualuri satanice” (n.red. - termen folosit ca o formă de ironie), fiind vorba, de fapt, despre o horă românească în care s-au prins aceşti tineri la un moment dat.

Mesaje antidrog şi antiviolenţă, pe scena festivalului

Selly a menţionat, totodată, că pe scena festivalului artiştii au prezentat mesaje antidrog şi antiviolenţă. ”Nu vă drogaţi, nu faceţi nimic aiurea, iubiţi-vă familia!”, a fost mesajul unuia dintre cântăreţi.

Organizatorul însuşi a prezentat un mesaj pe scena festivalului, în care i-a îndemnat pe tineri să stea în şcoală, să înveţe bine, să-şi respecte părinţii şi în orice fac să-l poarte pe Dumnezeu cu ei.

De asemenea, Selly a mai spus că, în spiritul reponsabilităţii sociale, a difuzat două spoturi în fiecare pauză de publicitate dintre recitalurile artiştilor - un spot antidrog şi un spot împotriva violenţei domestice.

„De 80 de ori au fost difuzate aceste spoturi, în faţa a 150.000 de prticipanţi, plus multe alte sute de mii care urmăreau în mediul online”, a punctat vloggerul.

Selly, despre unul dintre artişti: Gestul a fost iresponsabil, nu vom mai lucra niciodată cu el

Organizatorul festivalului a reamintit incidentul petrecut în a doua zi a evenimentului, când rapperul Destroy Lonely a chemat un tânăr pe scenă şi i-a cerut „insistent” să sară de pe scenă, iar adolescentul s-a rănit după ce s-a lovit de un gard metalic.

Despre acest incident, Selly a anunţat că a încetat orice colaborare cu artistul respectiv şi că luni l-a vizitat pe Nicolas la Spitalul Judeţean Constanţa, care în prezent este în afara oricărui pericol.

„Este mai bine, se recuperează, cu siguranţă este un incident prin care nimeni nu ar trebui să treacă. (...) A fost uun eveniment nefericit, gestul artistului a fost iresponsabil. Nu vom mai lucra niciodată cu acest artist, iar de acum avem o regulă nouă, nu mai permitem niciunui participant să urce pe scenă, chiar dacă este invitat de artist”, a afirmat Selly.

În legătură cu Albert NBN, un artist care are un vers în care îşi înjură direct ţara şi care „i-a indignat pe mulţi”, Selly spune că este un vers care nici lui nu-i place, dar menţionează că această piesă „există în spaţiul public, pe internet, de ani de zile”. „Dacă avem o problemă cu mesajul din această piesă putem discuta despre asta! Dar faptul că ea este cântată pe internet sau la un festival, este tot într-un spaţiu public şi deja în spaţiul public piesa există”.

Selly: "Copil al sistemului?"

În legătură cu acuzaţia la adresa sa directă, că ar fi „copil al sistemului” şi că în spatele său ar fi nişte „personaje foarte puternice” care îl folosesc ca pe „o marionetă” pentru a distruge tânăra generaţie, Selly a răspuns cu evidentă ironie: „Aş vrea să nu mai spuneţi chestia asta, pentru că am totuşi 24 de ani, nu mai sunt copil, muncesc de la 11 ani, am fire albe în cap, deci nu mai spuneţi «Copilul sistemului». Spuneţi şi voi «omul sistemului», părinţii mei cred că sunt foarte mândri de asta,! Acum, na, nu vreau să sune a lispă de modestie, dar dacă singura explicaţie a succesului pe care eu îl am cu proiectele mele este că în spatele meu ar fi politicieni, servicii sau mai ştiu eu ce forţe oculte, eu, care ştiu că muncesc singur de la 11 ani şi am creat totul pe barba mea, vă daţi seama că e măgulitor, îmi place, adică e tare!”.

Vloggerul a precizat apoi, într-o notă mai serioasă, că a luat bacalaureatul cu 9,60 şi că, de-a lungul timpului, a refuzat „foarte mulţi bani tocmai pentru a rămâne neutru politic” , pentru a nu se implica în campanii electorale şi pentru a-şi păstra integritatea.

”Mi s-au oferit foarte mulţi bani, s-a pus foarte multă presiune pe mine, am refuzat de fiecare dată. (...) Dacă credeam în cultura banilor făcuţi uşor, nu mai ajungeam aici niciodată. Sunt la a patra ediţie cu acest festival. În spatele meu sunt milioane de euro investiţie de recuperat. N-am general până acum un leu din acest eveniment. Dacă gândeam în bani făcuţi uşor, cu siguranţă găseam altceva cu care să-mi ocup timpul”, a explicat Selly.

Vloggerul a mai spus că acest eveniment a generat peste 100 de milioane de euro în economia locală, a angrenat peste 4.500 de persoane care au lucrat în cadrul acestuia, mulţi din judeţul Constanţa, a „adus bucurie pentru 150.000 de tineri care au cântat la unison” şi, „într-o perioadă cu deficit bugetar mare”, acest festival „aduce foarte multe venituri la bugetul de stat”.

”Sunt mândru că sunt român, sunt mândru că am ocazia să fac astfel de proiecte în România şi toţi banii pe care îi fac în continuare vreau să îi investesc în România”, a încheiat Selly.

Poliţiştii din Constanţa fac cercetări după ce un băiat de 15 ani a sărit de pe scena Festivalului „Beach, Please!” de la Costineşti şi s-a lovit într-un gard de metal. El a fost îndemnat să facă acest gest de către rapper-ul american Destroy Lonely, care cânta pe scenă. Băiatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Momentul a fost filmat de mulţi dintre tinerii prezenţi la festival şi postat pe reţelele de socializare, iar imediat după incident organizatorii au anunţat că nu vor mai colabora pe viitor cu artistul respectiv.

De asemenea, trapperul Albert NBN, care a înjurat România pe scena Festivalului ”Beach, Please!”, a primit trei amenzi de câte 1000 de lei, pentru “încălcarea unor norme de convieţuire socială”. Deputatul Dumitru Coarnă a depus o plângere penală la Parchetul General, în care îl acuză pe artist de incitare la ură şi ofensă adusă simbolurilor naţionale.

„Îmi iubesc ţara, dar nu suport ceea ce face statul din ea. Nu am jignit românii, am vorbit despre frustrarea unei generaţii care nu se mai regăseşte în deciziile celor de sus”, a spus Albert NBN.

Tot la festivalul "Beach, Please" s-a scandat la unison, într-un anumit moment, „Ceauşescu, Ceauşescu!”, „un gest profund îngrijorător, ce reflectă cât de mult s-a răspândit în societate cultul dictatorului Ceauşescu, fie şi într-o formă aparent inocentă, dar care e o expresie a banalizării răului”, după cum a atras atenţia Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICMER).

În urmă cu două zile, Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor au anunţat că au făcut 90 de controale la evenimentul muzical de la Costineşti şi că au constatat abateri legate de etichetare, igienă şi condiţii de depozitare, dând cinci amenzi, în valoare totală de 53.000 de lei.

