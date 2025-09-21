Anul acesta, septembrie este a patra lună de vară. S-au înregistrat aproape 32 de grade în Banat, iar pe litoral au fost cu 7 mai puţin. O vreme numai bună de plajă şi chiar şi de baie. Mii de turişti au petrecut sfârşitul de săptămână la Constanţa, Mamaia sau Năvodari, unde copiii au avut parte de o sumedenie de activităţi.

Turiştii care au ajuns weekendul acesta pe litoral s-au bucurat de o vreme de vară. Mulţi au venit special ca să lucreze la bronzul de toamnă. "Un weekend minunt, mai ales profităm de vremea bună care s-a prelungit până în septembrie spre bucuria noastră", spune un turist.

Pe o plajă din Constanţa au fost valuri de copii veniţi să se distreze la un eveniment gândit special pentru ei. Micuţii au avut de ales între pictură, karate sau ateliere de păpuşi. "Avem pictură pentru cei mici, brăţări, pictură pe figurină şi pe canvas. Îi dezvoltă cognitiv, creativitate, mobilitate", arată Ramona Popescu, profesor de arte plastice.

Voia bună a fost la ordinea zilei. La standurile cu mâncare au fost cozi uriaşe, mai ales pentru câteva feluri de supe sau ciorbe mai rar întâlnite la noi. O porţie a costat 40 de lei.

Articolul continuă după reclamă

"Vrem să deschidem gusturile constănţenilor puţin cu alte tipurti de zămuri. Avem o supă berlineză cu afumătură şi cartori şi măghiran, avem o supă care este considerată de taste atlas cea mai bună din Europa - o supă finlandeză cu somon. Acum devine supă de somon pentru că somonul se adaugă ultimul că să îşi păstreze textura", spune Emil Tatu, bucătar.

Accesul la eveniment a costat 30 de lei. "Se plăteşte o taxă de intrare în care aveţi incluse teatrul de păpuşi pentru copii plus treasure hunt-ul, iar atelierul, depinde de la unul la altul", spune Andrei Ștefan, organizator.

Sărbătoarea de pe plajă are loc şi în următoarele două wekenduri, dacă vremea va fi bună.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu folosirea ChatGPT la realizarea temelor de către elevi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰