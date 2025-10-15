Nepăsare cât marea. Aproape o treime dintre plajele de pe litoral au rămas neexploatate în vară. Mulți administratori au renunțat să mai investească. Specialiștii din turism avertizează că situația s-ar putea agrava anul viitor, iar birocrația riscă să blocheze complet cea mai căutată destinație de vacanță de la malul mării. Astăzi, contractele pentru cele 150 de sectoare de plajă au expirat, iar Apele Române refuză prelungirea lor.

Aşa arată acum singura staţiune de pe litoral care a atras turişti vara trecută. Beach barurile de pe plaja din Năvodari au fost demolate.

În urmă cu două luni, pe această plajă, turiştii se bucurau de vacanţa de vară cu toate facilităţile de care aveau nevoie pentru care administratorii de plajă spun că au scos din conturi între 20.0000 şi 200.000 euro. O investiţie care acum e pusă la pământ şi nu mai poate fi recuperată.

Pentru plaje exclusiviste, sunt administratori care au investit până la un milion de euro. Contractele lor, semnate pe 10 ani, au expirat. Investitorii susțin că ar putea fi prelungite, însă Ministerul Mediului, prin Apele Române, refuză.

"Puteam să ne punem la masa rotundă, să stăm un pic de vorbă, să zică: Bă, noi vrem 3 lei în plus, ne dați sau nu? Și atunci noi spuneam: puteam să vi-i dăm sau nu putem să vi-i dăm", spune un bărbat.

Administratorii amenință că ar putea renunța la afaceri dacă tarifele cresc. "Până am reînnoit contractul plăteam 40.000 de lei anual. Acum, undeva la 80 și ceva de mii de lei anual, fără beach bar. Altfel am fi plătit un miliard și ceva, deci de 3 ori mai mult", spune Damian Liviu, operator plajă.

Scânteia care a aprins pulberea scandalului a fost declarația ministrului Mediului, care susține că încasările administratorilor de plajă sunt prea mari. "Ne-am învățat să ne gospodărim singuri. În primii 5 ani a fost dificil, practic i-am pierdut, nu vorbim de profit. Următorii 5 ani au fost ceva mai buni", a declarat Andreea Blasiu, operator plajă.

"Ne uităm într-un mod realist ca următoarele licitaţii. să fie făcute şi în nişte condiţii în care statul român să îşi obţină nişte resurse şi nişte venituri reale din închirierea acelor plaje", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Dacă vara trecută 30% dintre plaje au rămas neamenajate, sezonul viitor procentul s-ar putea dubla. "Dacă acum avem aproape 30% din suprafața de plajă rămasă liberă, o intenție eventuală de majorare a acestor tarife ar putea aduce sezonul 2026 la peste 50–60% din suprafețele de plajă libere de contract. Asta înseamnă plaje goale pentru turiștii noștri", a declarat Corina Martin, secretar general FPIOR.

"Sezonul următor există șanse foarte mari să fie compromis. Ceea ce se întâmplă acum poate crea o furtună care va fi devastatoare pentru zonă și, implicit, pentru turismul românesc", apune Lucian Marcu, administrator plajă.

Din cele 91 de plaje din Năvodari, doar 11 au autorizație de construire. Observator a arătat, în exclusivitate, cum zeci de plaje au funcționat ilegal, din cauza că lipsea un PUZ.

