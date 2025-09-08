Sfânta Marie Mică, sărbătorită pe 8 septembrie. Tradiţii şi obiceiuri în ziua Naşterii Maicii Domnului

Nașterea Maicii Domnului, cunoscută și sub numele de Sfânta Maria Mică, este sărbătorită în fiecare an pe data de 8 septembrie şi marchează nașterea Sfintei Fecioare Maria, mama lui Iisus Hristos, fiind un moment de bucurie și recunoștință pentru credincioșii ortodocși, catolici și nu numai. Această zi marchează, în tradiția populară, începutul culesului viilor.

Creştinii sărbătoresc luni, 8 septembrie, Naşterea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mică, zi care marchează începutul culesului viilor şi în care, conform credinţei populare, femeile se roagă pentru a avea copii, iar cei care vor să se căsătorească se roagă pentru a-şi găsi perechea.

Naşterea Maicii Domnului marchează hotarul astronomic dintre vară şi toamnă. De asemenea, sărbătoarea anunţă începutul unor activităţi specifice, precum culegerea unor plante şi fructe tămăduitoare, bătutul nucilor, culesul viilor, semănatul grâului, orzului şi secarei de toamnă. Potrivit tradiţiei populare, la sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului, ca de altfel la orice mare praznic, nu se fac treburi gospodăreşti, nu se spală rufe, nu se face curăţenie în casă, ca să nu se atragă răul.

Tradiţii şi obiceiuri de Sfânta Maria Mică

Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului este însoțită de numeroase tradiții și obiceiuri populare, păstrate din generație în generație. În România, această zi este respectată cu sfințenie și este considerată un moment de renaștere spirituală și speranță.

În popor se spune că în această zi vor fi ascultate mai ales rugăciunile femeilor care vor să aibă copii, dar şi ale celor însărcinate, pe care Maica Domnului le va ajuta să aibă o naştere uşoară. Şi cei care vor să se căsătorească se pot ruga în această zi Maicii Domnului, să-şi găsească perechea potrivită. În această zi, credincioşii ţin candelele aprinse în dreptul icoanei Fecioarei Maria şi împart din fructele toamnei, pentru morţi. De Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică, credincioșii ortodocși împart struguri și prune (fructe de toamnă) pentru sufletul celor trecuți la cele veșnice. Acestora li se vor ierta păcatele și vor primi din roadele toamnei pe lumea cealaltă.

În Maramureș, oamenii cred că toamna va fi urâtă și ploioasă dacă pe 8 septembrie, de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului va ploua. Dacă merii și perii înfloresc înseamnă că toamna va fi plăcută, iar recoltele se vor culege ușor. Semnele din această zi îi ajută pe oameni să facă prognoze despre următorul an agricol. În alte regiuni ale țării, oamenii sunt convinși că vremea începe să se strice după Nașterea Maicii Domnului, iar vara va deveni doar o amintire.

Tot astăzi, creștinii ortodocși nu trebuie să munceasă, să facă curățenie sau să spele. Nașterea Maicii Domnului este o sărbătoare profundă, încărcată de semnificații spirituale și tradiții populare. Pe 8 septembrie 2024, credincioșii sunt invitați să participe la slujbele religioase și să respecte obiceiurile strămoșești, aducând astfel un omagiu Maicii Domnului. Această zi specială ne amintește de importanța credinței, a familiei și a tradițiilor care ne definesc identitatea spirituală și culturală.

Semnificația Zilei de Nașterea Maicii Domnului

Nașterea Maicii Domnului, cunoscută și sub numele de Sfânta Maria Mică, este una dintre cele mai vechi și importante sărbători din calendarul creștin, fiind prăznuită de Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică și alte confesiuni creștine. Această zi are o semnificație profundă pentru credincioși, deoarece marchează începutul împlinirii planului divin de mântuire a omenirii, prin nașterea celei care va deveni Maica Mântuitorului, Iisus Hristos.

Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie), Intrarea în biserică (21 noiembrie), Buna Vestire (25 martie) şi Adormirea Maicii Domnului (15 august) sunt cele patru mari sărbători creştine închinate Sfintei Fecioarei Maria.

Contextul Biblic și Tradițional

Deși în Biblie nu se găsesc detalii despre nașterea Fecioarei Maria, tradiția bisericească și scrierile apocrife, precum „Protoevanghelia lui Iacob”, oferă informații despre acest eveniment. Potrivit acestor surse, Maria s-a născut din părinții Ioachim și Ana, care erau drepți și credincioși, dar care, în ciuda rugăciunilor lor îndelungate, nu aveau copii.

În acea perioadă, lipsa copiilor era văzută ca un semn al neplăcerii divine. Ioachim și Ana s-au rugat neîncetat, iar Dumnezeu le-a răsplătit credința trimițând un înger care le-a vestit nașterea unui copil deosebit, promis de Dumnezeu. Astfel, nașterea Sfintei Fecioare Maria este văzută ca un miracol și ca un răspuns direct la rugăciunile și credința sinceră a părinților ei. Această naștere reprezintă un moment de bucurie și speranță nu doar pentru familia ei, ci pentru întreaga omenire, fiind un pas esențial în planul divin de salvare.

