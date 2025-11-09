Antena Meniu Search
Video Sfântul Cuvios Mucenic Visarion, celebrat în Gorj. Stareţul Visarion a murit martir în închisoare

Sute de credincioşi s-au adunat astăzi la Mănăstirea Lainici din Gorj pentru a participa la festivităţile de proclamare locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion.

de Redactia Observator

la 09.11.2025 , 19:50

Slujba a fost oficiatăde mai mulţi ierarhi, preoți și monahi. Stareţul Visarion Toia a suferit pentru credință în perioada regimului comunist şi a murit martir în închisoare.

El este prăznuit anual pe 10 noiembrie.

gorj inchisoare mucenic
