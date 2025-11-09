Video Sfântul Cuvios Mucenic Visarion, celebrat în Gorj. Stareţul Visarion a murit martir în închisoare
Sute de credincioşi s-au adunat astăzi la Mănăstirea Lainici din Gorj pentru a participa la festivităţile de proclamare locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion.
Slujba a fost oficiatăde mai mulţi ierarhi, preoți și monahi. Stareţul Visarion Toia a suferit pentru credință în perioada regimului comunist şi a murit martir în închisoare.
El este prăznuit anual pe 10 noiembrie.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰