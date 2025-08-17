Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze

Un şofer de 71 de ani a fost la un pas să provoace o tragedie pe autostrada Bucureşti-Constanţa!

Bărbatul a intrat cu maşina pe contrasens, la Ovidiu. După ce s-a împotmolit pe o bandă, i-a apostrofat pe ceilalţi şoferi pentru că nu îl lasă să înainteze.

Poliţiştii l-au amendat şi i-au luat permisul pentru trei luni.

