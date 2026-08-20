O nouă metodă folosită de Poliţie pentru a controla traficul de pe autostrăzi stârneşte confuzie. Agenţii merg cu maşina pe mijlocul drumului, cu viteză redusă, iar şoferii care vin din spate sunt nevoiţi să frâneze pentru că nu pot depăşi. Manevra inspirată de aşa numitele Safety Car din Formula 1 intrigă însă şoferii. Cineva chiar a sunat la 112 să reclame că poliţiştii îngreunează circulaţia.

"Nu se poate aşa ceva! Ia şi în oglindă ce e în spate, coloana!", spune un şofer.

Poliţiştii au folosit manevra zilele trecute pe Autostrada Soarelui pentru a încetini maşinile care se îndreptau cu viteză spre un ambuteiaj. Fără să ştie de ce sunt împiedicaţi să meargă cu 130 de kilometri pe oră, mulţi şoferi s-au enervat.

"Eu până la urmă o să sun la urgenţe dacă continuă aşa, nu se poate aşa ceva! Şi nu răspunde nimeni, frate, la telefoane!", adaugă un alt şofer.

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Imaginile postate pe reţele sociale au creat şi mai multă confuzie.

"Ce credeţi că fac poliţiştii aici? Încurcă circulaţia şi fac măgării.", precizează un şofer.

"Acelaşi lucru pe care îl vedeţi peste tot. Lumea stă pe telefon. Probabil şi dânşii. Altfel, nu-mi explic.", spune un alt şofer.

Manevra poliţiştilor este, însă, legală şi bine intenţionată.

Când o mașină de Poliție merge între benzi, şoferii trebuie să reducă viteza și să păstreze distanța. Nu încercați să treceţi pe lângă ea sau să folosiți banda de urgență ca să o depăşiţi. Polițiștii controlează astfel astfel viteza întregii coloane de maşini, iar indicațiile lor trebuie respectate. În caz contrar, amenda este o mie de lei, iar permisul poate fi suspendat 30 de zile.

Agenţii numesc manevra filtru dinamic şi o folosesc pentru a preveni accidentele când şolelele sunt foarte aglomerate.

"Astfel de măsuri sunt puse în aplicare de poliţişti de regulă în perioada sezonului estival, cum avem autostrada A2 care devine foarte aglomerată, iar pentru ca toti conducătorii auto şi pasagerii sa ajungă în siguranţă la destinaţie.", spune Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt IGPR.

Astfel de intervenţii sunt folosite zilnic în Statele Unite, Marea Britanie, Germania şi Franţa.