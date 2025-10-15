Accidentul în care o mamă a fost spulberată pe trecerea de pieton în timp ce împingea un cărucior în care se afla fetiţa ei aduce din nou în atenţie, problematica şoferilor agresivi.

Specialiştii în conducere defensivă spun că legea ar trebui schimbată, pentru ca şoferii care se laudă pe internet cum circulă cu viteză, să rămână fără permis. Dar sunt şi alte aspecte care ar putea reduce accidentele rutiere cu pietoni.

Şoferul care a spulberat pe trecerea de pietoni o mamă şi un copil de nici 2 ani rămâne după gratii cel puţin o lună. Tânărul de 20 de ani nu era drogat sau băut în momentul accidentului, dar are sancţiuni vechi pentru comportament agresiv în trafic.

La fel conducea şi în momentele de dinaintea oribilului accident. Făcea slalom printre maşini, mergea cu viteză şi nu a frânat înaintea trecerii.

După o noapte petrecută în spatele gratiilor, tânărul de 20 de ani a ajuns în faţa magistraţilor de la Judecătoria Sectorului 4, marţi după-amiază, cu propunere de arestare preventivă.

După o şedinţă de aproximativ două ore, judecătorii au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a individului.

