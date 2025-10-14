Individul care a spulberat o mamă şi o fiică pe trecerea de pietoni, luni în Capitală, a fost reţinut pentru 24 de ore! Impactul a fost fatal pentru femeia de 35 de ani care nu a mai avut nicio şansă de supravieţuire, iar copila de doar 2 ani este acum internată la ATI cu răni extrem de grave. Şoferul vinovat, un tânăr de 20 de ani, a fost reţinut, chiar dacă susţine că frânele nu i-au funcţionat. Pe reţelele de socializare însă posta adeseori clipuri în care conduce cu o viteză ameţitoare.

O cameră de supraveghere a surprins momentul tragediei. În imagini se observă cum femeia se strecoară printre maşinile oprite în coloană la semafor pe şoseaua Berceni şi trece pe zebră. Fără să se asigure însă. O greşeală ce îi este fatală. După doar câţiva paşi pe care îi face pe trecere este spulberată de autoturism. Impactul este devastator. Femeia este aruncată în aer şi cade între două maşini aflate la semafor.

Martorii spun că maşina avea viteză şi că a lovit în plin femeia care traversa împingând căruciorul. Varianta este confirmată şi de măsurătorile Poliţiei Rutiere. Căruciorul în care se afla copilul de 2 ani a fost aruncat la 40 de metri distanţă.

Mama se afla deja în stop cardio-respirator când au ajuns medicii. Manevrele de resuscitare nu au avut niciun succes. În acest timp, fiul de 10 ani al femeii a sunat pe telefonul ei. A răspuns un medic şi aşa a aflat şi familia de accident. Fetiţa de 2 ani a fost transportată de urgenţă la Spitalul de Copii "Marie Curie" din Capitală, acolo unde este acum internată la terapie intensivă, cu răni grave la cap şi coloană.

Şoferul vinovat a fost reţinut

"Şoferul în vârstă de 20 de ani, cel care a lovit iniţial femeia, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero", a declarat Oana Pîrvan, purtător de cuvânt Brigada Rutieră. După ce i-au fost recoltate probele de sânge la sediul INML, individul vinovat de accident a fost dus la audieri, iar mai apoi reţinut 24 de ore pentru ucidere din culpă.

Şoferul de 20 de ani posta des pe reţelele de socializare clipuri în care apare conducând cu o viteză ameţitoare. Într-unul postat recent pe contul său, s-a filmat în timp ce gonea cu 240 de kilometri pe oră.

Zona în care a avut loc tragedia este oricum, una periculoasă, spun martorii. "Nu ştiu dacă există lună fără să fie accident. Poate şi la două săptămâni". Individul va fi prezentat astăzi în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.

