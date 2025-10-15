Antena Meniu Search
Urmărire ca în filme în weekend, la Constanţa: un tânăr de 27 de ani a fugit cu poliția după el vreo opt kilometri, până când a lovit o maşină în trafic. În stare de ebrietate, bărbatul a fugit de poliţişti pe jos. Poliţiştii l-au încătuşat însă abia aseară, după ce au descoperit că permisul cu care individul încerca să se legitimeze era, de fapt, fals.

de Cristina Niță

la 15.10.2025 , 17:56

Poliţiştii au descoperit că permisul de conducere prezentat de bărbatul de 27 de ani era fals, un document despre care acesta susţinea că fusese eliberat în Grecia. Mai mult, bărbatul ar fi folosit acelaşi permis şi la începutul acestui an, când a fost oprit tot în trafic. Şi atunci i s-a întocmit dosar penal.

Şoferul a pus pe jar zeci de poliţişti, sâmbătă seară, după ce a gonit aproape opt kilometri prin oraş cu 161 km/h pe un bulevard din Constanţa. A provocat un accident, apoi a abandonat maşina şi a fugit pe jos alţi cinci kilometri. După două ore de căutări, poliţiştii l-au prins şi au constatat că era beat. A fost arestat pentru 30 de zile şi amendat cu 15.000 de lei.

